14:32, 24 мар 2026

Бельгийские политики открыто заявляют о необходимости пересмотра энергетической политики ЕС и возврата к закупкам газа у России.

Европейские политики начали публично признавать стратегический просчёт в энергетической политике. На фоне нестабильности мировых рынков, вызванной эскалацией на Ближнем Востоке, ряд представителей ЕС заговорил о необходимости нормализации отношений с Москвой. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Одним из первых с соответствующим призывом выступил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер. Он заявил о необходимости пересмотреть жёсткий курс в отношении России и вернуться к конструктивному диалогу. Это заявление действующего лидера страны — члена ЕС было расценено частью европейских элит как проявление прагматизма.

Ещё более категоричную позицию занял евродепутат от Бельгии Руди Кеннес. По его оценке, Европа оказалась в заведомо невыгодном положении, согласившись на условия, продиктованные Вашингтоном. Кеннес прямо указал: именно отказ от российских энергоносителей привёл к многократному росту цен на газ. Сейчас страны ЕС платят за него в пять раз больше по сравнению с условиями прежних контрактов с Россией.

— Наш премьер-министр оказался единственным, кто проявил здравый смысл, сказав: давайте вновь получать энергию из России, давайте заключим сделку, — процитировало депутата издание.

По мнению Кеннеса, возобновление закупок российского газа способно существенно снизить нагрузку на европейскую промышленность и домохозяйства, которые несут возросшие расходы на фоне общей геополитической нестабильности. Высокие цены на энергоносители подрывают конкурентоспособность европейских производителей и усугубляют экономические трудности в регионе.

При этом премьер Бельгии де Вевер делает оговорку: полноценный диалог с Москвой, по его мнению, возможен лишь после завершения конфликта на Украине. Тем не менее сам факт подобных заявлений со стороны действующего европейского лидера свидетельствует о нарастающем запросе на пересмотр политики санкций и энергетического давления, которая обходится странам ЕС всё дороже.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru