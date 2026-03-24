В России запретили изымать у многодетных семей участки и автомобили

15:44, 24 мар 2026

Владимир Путин подписал закон, расширяющий перечень имущества многодетных семей, защищённого от взыскания.

Президент России Владимир Путин подписал закон, который расширяет список имущества многодетных семей, не подлежащего изъятию за долги. Об этом сообщает ИА «Башинформ».

Теперь земельные участки, бесплатно предоставленные семьям с тремя и более детьми, включены в перечень защищённой собственности. Однако если участок оформлен в ипотеку, на него данная защита не распространяется. Помимо этого, под охрану закона попало и единственное зарегистрированное транспортное средство многодетной семьи.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru