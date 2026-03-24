Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

В России запретили изымать у многодетных семей участки и автомобили

В России запретили изымать у многодетных семей участки и автомобили

15:44, 24 мар 2026

Владимир Путин подписал закон, расширяющий перечень имущества многодетных семей, защищённого от взыскания.

Президент России Владимир Путин подписал закон, который расширяет список имущества многодетных семей, не подлежащего изъятию за долги. Об этом сообщает ИА «Башинформ».

Теперь земельные участки, бесплатно предоставленные семьям с тремя и более детьми, включены в перечень защищённой собственности. Однако если участок оформлен в ипотеку, на него данная защита не распространяется. Помимо этого, под охрану закона попало и единственное зарегистрированное транспортное средство многодетной семьи.

Бесплатная юридическая помощь стала доступна для многодетных семей в Башкирии

Читайте также:

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Теги: многодетные семьи
Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен