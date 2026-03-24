В России частной охране разрешили применять боевое оружие против дронов

22:43, 24 мар 2026

Президент подписал закон, позволяющий ЧОО использовать стрелковое вооружение для защиты стратегических объектов в период СВО.

Владимир Путин подписал федеральный закон, наделяющий специализированные частные охранные организации правом применять боевое стрелковое оружие в целях защиты охраняемых объектов в период проведения специальной военной операции. Об этом сообщается в официальном документе.

Норма распространяется на объекты топливно-энергетического комплекса, стратегические предприятия, естественные монополии, государственные корпорации, а также критически важную инфраструктуру федеральных ведомств.

Для получения вооружения охранная организация обязана направить мотивированное обращение в Росгвардию. Оно подлежит обязательному согласованию с региональным управлением ФСБ. Росгвардия вправе выдать временное разрешение на конкретные модели оружия и патроны к ним — исходя из имеющегося наличия. Непосредственная выдача оружия охранникам будет осуществляться в рамках действующего законодательства.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный