09:19, 25 мар 2026

Оператор БПЛА с позывным Михаил рассказал о поведении украинских военных в ходе недавних боёв.

Российский оператор беспилотника Михаил поделился наблюдениями о поведении украинских военнослужащих во время контрнаступательных действий ВСУ в Днепропетровской области. По его словам, солдаты противника продолжали движение вперёд даже после попадания снарядов в непосредственной близости от них.

По описанию Михаила, украинские подразделения численностью от 100 до 200 человек направлялись в атаку небольшими группами по 4 человека с минимальной дистанцией между бойцами. При этом они не реагировали на разрывы артиллерийских снарядов в непосредственной близости.

«82-мм снаряд падает в ноги, а он идёт дальше», — описал увиденное оператор БПЛА, добавив, что качество оптики в тот момент не позволяло детально рассмотреть происходящее.

На основании наблюдённого поведения военнослужащих Михаил высказал предположение об употреблении ими психоактивных веществ перед выходом на задание.

Схожие утверждения звучали и ранее. В ноябре 2022 года издание «Комсомольская правда» опубликовало материал с заявлениями, приписываемыми командирам украинских подразделений, о применении подобных веществ перед боевыми операциями.

Официальной реакции украинской стороны на данные высказывания не последовало.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru