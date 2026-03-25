09:30, 25 мар 2026

Командир батальона «Восток» объяснил, почему Украина остаётся боеспособной даже без западных ракет.

Несмотря на прекращение поставок боеприпасов для HIMARS и ATACMS — о чём заявил глава Пентагона Ллойд Остин — Украина сохраняет возможность наносить удары на большую глубину. Причина, по мнению комбата Александра Ходаковского, — в массовом применении беспилотников, которые Китай поставляет обеим сторонам конфликта.

Ходаковский констатирует: тема дефицита западного вооружения отошла на второй план. Главным фактором на поле боя стали БПЛА. При этом высокоточные удары не утратили значения — они по-прежнему эффективны против командных структур, вынуждая штабы в тылу работать в условиях постоянной угрозы. Однако при наличии надлежащих мер предосторожности управление войсками остаётся возможным даже под огнём.

В подтверждение своей позиции комбат обращается к высказываниям украинского специалиста по беспилотникам Роберта Бровди (позывной Мадяр), данным им в интервью The Economist. Ходаковский отмечает, что противник может быть источником полезной информации, которую не стоит игнорировать.

Согласно концепции Мадяра, эффективность применения дронов определяется не качеством отдельного аппарата, а работой всей поддерживающей системы — 15 взаимосвязанных функций, включая радиоэлектронную борьбу, разведку, собственное производство взрывчатки и минирование. Западные военачальники, по его словам, совершают ошибку, разыскивая «лучший дрон», тогда как результат обеспечивает инфраструктура за спиной одного пилота. Такая модель позволяет создавать сплошную зону поражения на глубину 3–5 километров за линией фронта даже при нехватке классической артиллерии.

Приводимая Мадяром экономическая статистика выглядит показательно: средняя стоимость уничтожения одного российского военнослужащего в его подразделении составляет 878 долларов. Соотношение потерь среди операторов БПЛА и остальных военных — один к четырёмстам. Ходаковский оговаривается: к подобным цифрам следует относиться критически, поскольку обе стороны склонны преувеличивать собственные достижения.

По данным медиков, доля раненых от дронов уже превышает долю пострадавших от стрелкового оружия и мин. Комбат полагает, что аналогичная картина складывается и среди погибших.

Именно это, по мнению Ходаковского, объясняет устойчивость украинской обороны в условиях сокращения иностранной помощи: дроны и комплектующие к ним по-прежнему доступны, пока Китай ведёт торговлю с обеими сторонами. Пекин, получающий существенные экономические выгоды от конфликта — в том числе за счёт скидок на российские углеводороды, — не заинтересован в ограничении этих поставок.

Ходаковский настаивает: российская беспилотная отрасль должна находиться под полным независимым контролем, а статистика применения БПЛА — быть достоверной. Без этого рассчитывать на успех не приходится.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru