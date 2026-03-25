Точно в 20:23. Без объявления. "Рассвет" вышел на орбиту: Думали — "Орешник" — получили нечто страшнее. Враг оцепенел

09:38, 25 мар 2026

В ночь масштабной атаки на Украину Россия без предупреждения вывела на орбиту 16 спутников интернет-связи компании «Бюро 1440». Запуск, перенесённый с декабря 2025 года, стал первым пакетным в истории отечественной низкоорбитальной группировки.

Вечером 25 марта, в 20:23 по московскому времени, с космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель «Союз-2-1б» с разгонным блоком «Фрегат». Никаких предварительных анонсов о запуске не поступало. Характерное свечение и «медуза» в небе над Центральным федеральным округом были зафиксированы камерами астрономического проекта Starvisor в Ярославле и Рязани. Ресурс «AstroAlert | Наблюдательная астрономия» первым идентифицировал источник: запуск с Плесецка — единственного космодрома на севере Европейской части России.

Первоначально наблюдатели предположили испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Орешник». Однако в течение часа появилась официальная информация: на орбиту высотой 800 км выведены 16 серийных спутников «Рассвет» компании «Бюро 1440».

Что такое «Рассвет» и зачем он нужен

«Бюро 1440» разрабатывает российский аналог системы спутникового интернета Starlink компании SpaceX. Нынешний запуск — принципиальный переход от экспериментальных аппаратов к формированию целевой орбитальной группировки. По данным самой компании, путь от вывода экспериментальных спутников до серийных занял ровно 1000 дней.

После отделения от ракеты-носителя все 16 аппаратов были взяты под управление Центром управления полётами «Бюро 1440». На следующем этапе предстоит проверка бортовых систем и перевод спутников на целевую орбиту. Спутники уже выстроились в характерную цепочку, постепенно расходясь по орбите.

Рабочая высота орбиты «Рассвета» составляет 800 км — несколько выше, чем у спутников Starlink (около 550 км и ниже). Издание Bloomberg отмечает, что увеличенная орбитальная высота продлевает срок службы аппаратов, и выражает беспокойство по поводу появления конкурента для фактического монополиста в сегменте коммерческого спутникового интернета — SpaceX.

К 2035 году Россия планирует вывести на орбиту до 900 спутников группировки.

Долгая дорога к первому запуску

История российских амбиций в сфере низкоорбитального спутникового интернета насчитывает несколько лет и сопровождалась неоднократными переносами и сменой приоритетов.

Военный блогер Сергей Колясников (канал ZERGULIO) восстановил хронологию: ещё в октябре 2018 года Россия анонсировала проект «Сфера» — спутниковое созвездие из 600 аппаратов для глобальной связи и дистанционного зондирования. В июне 2021 года стоимость программы оценивалась в 800 млрд рублей, запуск всей группировки планировался к 2030 году. В сентябре 2024 года в качестве альтернативного ориентира называлась сумма в 445 млрд рублей — уже конкретно для «Бюро 1440» и также до 2030 года.

Тем не менее в июле 2025 года глава Роскосмоса объявил об отказе от спутниковых группировок «Марафон» и «Скиф» в целях экономии федерального бюджета. Нынешний запуск, перенесённый с декабря 2025 года, состоялся в итоге в марте 2026-го.

Колясников оценил событие сдержанно, обратив внимание на соотношение сил: на сегодняшний день у России 16 спутников против более чем 10 000 у Starlink. «Впереди огромная работа», — констатировал он, призвав к приоритетному финансированию и ежедневному контролю над проектом. Вместе с тем блогер подчеркнул значимость момента: первый шаг на «колоссальном и трудном пути» сделан.

Starlink и фронт

Актуальность запуска усиливается на фоне военной обстановки. Ранее глава SpaceX Илон Маск инициировал создание «белых списков» для ограничения работы терминалов Starlink в зоне проведения российской военной операции. По словам Колясникова, ряд подразделений заблаговременно, по собственной инициативе, начал выстраивать альтернативные схемы связи.

Появление собственной спутниковой сети, по оценке блогера, способно кратно усилить давление как непосредственно на линии боевого соприкосновения, так и по тыловым районам противника, сделав часть его систем радиоэлектронной борьбы менее эффективными.

Запуск 16 спутников «Рассвет» — лишь начало масштабной программы. До формирования полноценной группировки с глобальным покрытием России предстоят, по собственным оценкам компании, десятки пусков и вывод сотен аппаратов на орбиту.

Автор: Семен Подгорный

