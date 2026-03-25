Пуски ракет в Балтийском море: в ход пошли "Бастионы" и "Ониксы". "Атака на эскадру НАТО". Отряд кораблей уничтожен

09:46, 25 мар 2026

Российские военные развернули береговые противокорабельные комплексы в районе Балтийского моря. Польские СМИ расценили учения как имитацию атаки на корабли НАТО.

Вооружённые силы России провели плановые учения с применением береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» в акватории Балтийского моря. Об учениях сообщило польское издание Forsal, охарактеризовавшее манёвры как отработку сценария удара по кораблям Североатлантического альянса.

В ходе учений были задействованы два типа систем берегового базирования. Комплекс «Бал», оснащённый ракетами Х-35, предназначен для поражения малых корабельных группировок. Комплекс «Бастион» с ракетами Р-800 «Оникс» отличается высокой скоростью реагирования и, по признанию польского издания, крайне сложен для перехвата.

В видеозаписи Министерства обороны России зафиксирован момент команды на открытие огня и последующий пуск ракет по отряду кораблей условного противника. Группировка была условно уничтожена.

По данным Forsal, указанные комплексы дислоцированы в Калининградской области и в районе Финского залива. Это позволяет контролировать стратегически важные акватории и ограничивать свободу манёвра для военно-морских сил потенциальных оппонентов. Дальность поражения Х-35 составляет до 250 км, «Оникса» — до 600 км, что даёт возможность наносить удары по крупным судам далеко за пределами береговой линии.

Несмотря на то что российское военное ведомство квалифицировало манёвры как плановые, польское издание допускает, что подобные учения могут служить демонстрацией готовности к быстрому реагированию на фоне периодически звучащих со стороны стран НАТО заявлений о возможной блокаде российского судоходства на Балтике.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru