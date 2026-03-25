Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
Неожиданный поворот в войне США и Ирана в 21:32. Трамп выступил с громким заявлением. Но есть одно НО

09:54, 25 мар 2026

Американский президент утверждает, что иранская сторона готова к сделке. Иран это опровергает. Москва признаётся: реальное положение дел неизвестно.

Дональд Трамп публично заявил, что Иран согласился никогда не создавать ядерное оружие. По словам президента США, переговоры ведутся с «нужными людьми» в Тегеране, которые «очень хотят заключить сделку». Об этом он сообщил журналистам, а затем повторил 24 марта — во время церемонии приведения к присяге нового министра внутренней безопасности Маркуэйна Маллина в Овальном кабинете.

Трамп также заявил, что в результате военных операций США и союзников на Ближнем Востоке Иран лишился флота, авиации, средств ПВО, радарного оборудования и военного командования. «Все лидеры мертвы», — констатировал он.

По данным главы Белого дома, переговорный процесс с иранской стороной ведут вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф.

CNN сообщал, что контакт между двумя странами установлен через посредников по инициативе Вашингтона. The New York Times уточняла: Тегеран в качестве условия для возможного соглашения добивается гарантий ненападения.

Между тем иранская сторона опровергает сам факт каких-либо переговоров. Агентство Sabereen News со ссылкой на МИД Ирана сообщило 23 марта, что у Исламской Республики нет ни прямых, ни косвенных контактов с США.

Кремль также не располагает достоверной информацией о происходящем. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 24 марта признал, что Москва фиксирует «целый набор противоречивых заявлений со всех сторон» и не знает, как обстоят дела в действительности.

Напомним, военные удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, США и Израиль начали наносить 28 февраля. Иран, в свою очередь, наносит ответные удары по израильской территории и американским военным объектам в регионе.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Пуски ракет в Балтийском море: в ход пошли "Бастионы" и "Ониксы". "Атака на эскадру НАТО". Отряд кораблей уничтожен

Читайте также:

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен