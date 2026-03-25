Неожиданный поворот в войне США и Ирана в 21:32. Трамп выступил с громким заявлением. Но есть одно НО

09:54, 25 мар 2026

Американский президент утверждает, что иранская сторона готова к сделке. Иран это опровергает. Москва признаётся: реальное положение дел неизвестно.

Дональд Трамп публично заявил, что Иран согласился никогда не создавать ядерное оружие. По словам президента США, переговоры ведутся с «нужными людьми» в Тегеране, которые «очень хотят заключить сделку». Об этом он сообщил журналистам, а затем повторил 24 марта — во время церемонии приведения к присяге нового министра внутренней безопасности Маркуэйна Маллина в Овальном кабинете.

Трамп также заявил, что в результате военных операций США и союзников на Ближнем Востоке Иран лишился флота, авиации, средств ПВО, радарного оборудования и военного командования. «Все лидеры мертвы», — констатировал он.

По данным главы Белого дома, переговорный процесс с иранской стороной ведут вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф.

CNN сообщал, что контакт между двумя странами установлен через посредников по инициативе Вашингтона. The New York Times уточняла: Тегеран в качестве условия для возможного соглашения добивается гарантий ненападения.

Между тем иранская сторона опровергает сам факт каких-либо переговоров. Агентство Sabereen News со ссылкой на МИД Ирана сообщило 23 марта, что у Исламской Республики нет ни прямых, ни косвенных контактов с США.

Кремль также не располагает достоверной информацией о происходящем. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 24 марта признал, что Москва фиксирует «целый набор противоречивых заявлений со всех сторон» и не знает, как обстоят дела в действительности.

Напомним, военные удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, США и Израиль начали наносить 28 февраля. Иран, в свою очередь, наносит ответные удары по израильской территории и американским военным объектам в регионе.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru