Продуманный удар Путина. Европа получила по слабому месту. И предъявить претензии не выйдет

10:00, 25 мар 2026

Минсельхоз России с 21 марта по 21 апреля 2026 года заморозил выдачу и действие лицензий на вывоз аммиачной селитры за рубеж. Решение принято для обеспечения внутреннего рынка в период полевых работ. Ограничение затрагивает интересы европейских покупателей, для которых российские удобрения остаются безальтернативными.

Оперативный штаб Министерства сельского хозяйства, осуществляющий контроль за распределением азотных удобрений среди российских аграриев, принял решение о временной приостановке экспорта аммиачной селитры. В ведомстве объяснили меру ростом внутреннего спроса в период весенней посевной кампании.

Евросоюз входит в число наиболее активных потребителей российских минеральных удобрений. По итогам 2025 года совокупный объём закупок стран ЕС составил порядка 1,5 млрд евро. Крупнейшим покупателем среди европейских государств выступает Польша, за ней располагаются Германия, Румыния, Испания и Франция.

Попытки диверсифицировать источники поставок пока не дали результата. Марокко, Канада и Алжир занимают существенно меньшую долю европейского рынка. Конкурентоспособность российской продукции обусловлена доступностью сырья и энергоносителей — прежде всего природного газа, — что позволяет удерживать ценовое преимущество даже в условиях действующих импортных пошлин.

Тарифная политика ЕС предполагает поэтапное ужесточение условий ввоза: с июля 2025 года к базовым ставкам добавляются фиксированные сборы на тонну азотных и смешанных удобрений. Тем не менее фактические объёмы импорта остаются высокими.

На глобальном уровне российское производство удобрений продолжает наращивать обороты. В 2025 году совокупный выпуск минеральных удобрений достиг около 65 млн тонн, превысив показатели предыдущего года. Экспортные поставки, по предварительным данным, составили свыше 45 млн тонн — исторический рекорд. Ключевыми направлениями остаются Бразилия и Индия.

Поставки в страны БРИКС за последние годы выросли примерно на 60%, превысив в 2024 году 21,5 млн тонн. В 2025 году рост продолжился и составил около 16%, при этом Индия является основным вектором расширения.

Автор: Семен Подгорный

