Пентагон готовит переброску 3 тыс. парашютистов на Ближний Восток. Контроль, захват, изъятие: Стало известно, зачем Трампу понадобилась 82-я десантная дивизия

10:11, 25 мар 2026

США рассматривают возможность силовых действий против Ирана — от захвата островов до изъятия обогащённого урана.

Министерство обороны США прорабатывает переброску около трёх тысяч военнослужащих 82-й воздушно-десантной дивизии на Ближний Восток. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на двух анонимных американских чиновников. Официальный приказ о передислокации ожидается в ближайшие часы.

По данным издания, подразделения будут задействованы в операциях, направленных против Ирана. При этом источники подчёркивают: решение о полноценном наземном вторжении на иранскую территорию официально не принято.

Переброска 82-й дивизии расширяет для президента Дональда Трампа набор доступных стратегических инструментов. Среди рассматриваемых сценариев — взятие под контроль ключевых иранских островов или прибрежных территорий в Ормузском проливе, а также проведение операции по изъятию высокообогащённого урана.

Ранее стало известно о контактах между Вашингтоном и Тегераном: иранская сторона обозначила готовность рассмотреть американские предложения по урегулированию ситуации. Трамп сообщил о двухдневных переговорах с Ираном и отмене 48-часового ультиматума, предусматривавшего удары по иранским электростанциям. Тегеран, в свою очередь, отрицает сам факт каких-либо переговоров.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru