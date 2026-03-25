Пентагон готовит переброску 3 тыс. парашютистов на Ближний Восток. Контроль, захват, изъятие: Стало известно, зачем Трампу понадобилась 82-я десантная дивизия

10:11, 25 мар 2026

США рассматривают возможность силовых действий против Ирана — от захвата островов до изъятия обогащённого урана.

Министерство обороны США прорабатывает переброску около трёх тысяч военнослужащих 82-й воздушно-десантной дивизии на Ближний Восток. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на двух анонимных американских чиновников. Официальный приказ о передислокации ожидается в ближайшие часы.

По данным издания, подразделения будут задействованы в операциях, направленных против Ирана. При этом источники подчёркивают: решение о полноценном наземном вторжении на иранскую территорию официально не принято.

Переброска 82-й дивизии расширяет для президента Дональда Трампа набор доступных стратегических инструментов. Среди рассматриваемых сценариев — взятие под контроль ключевых иранских островов или прибрежных территорий в Ормузском проливе, а также проведение операции по изъятию высокообогащённого урана.

Ранее стало известно о контактах между Вашингтоном и Тегераном: иранская сторона обозначила готовность рассмотреть американские предложения по урегулированию ситуации. Трамп сообщил о двухдневных переговорах с Ираном и отмене 48-часового ультиматума, предусматривавшего удары по иранским электростанциям. Тегеран, в свою очередь, отрицает сам факт каких-либо переговоров.

Продуманный удар Путина. Европа получила по слабому месту. И предъявить претензии не выйдет

Читайте также:

Продуманный удар Путина. Европа получила по слабому месту. И предъявить претензии не выйдет
Автор: Семен Подгорный
Читайте также

Ничего себе, поворот. Трамп готовит Путину "подарок" ради конца войны с Ираном? Это – "сделка века"
Россия/мир
Ничего себе, поворот. Трамп готовит Путину "подарок" ради конца войны с Ираном? Это – "сделка века"
Трампу предложили три варианта жесткости санкций в отношении РФ — президент США сделал свой выбор
Россия/мир
Трампу предложили три варианта жесткости санкций в отношении РФ — президент США сделал свой выбор
Пекин готовится к схватке с Вашингтоном. Иран — учебное пособие: Мир стоит на пороге нового глобального конфликта
Россия/мир
Пекин готовится к схватке с Вашингтоном. Иран — учебное пособие: Мир стоит на пороге нового глобального конфликта
У США новый план против Ирана: Американцы готовят нападение на ключевой остров. Спецназ уже ждёт команду
Россия/мир
У США новый план против Ирана: Американцы готовят нападение на ключевой остров. Спецназ уже ждёт команду


