Главное за ночь и утро 26 марта: Альянс готовит удар, Кремль теряет терпение с ЦБ, Мобилизованные третий год ждут ответа – За что воюем?

11:06, 26 мар 2026

Постпред России при международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов предупредил о нарастающей угрозе со стороны НАТО — по его данным, альянс готовит скоординированный ядерный удар по России, ссылаясь на так называемую «русскую угрозу». Заявление прозвучало в интервью изданию «Известия» 24 марта. О ситуации информирует телеканал «Царьград».

НАТО наращивает активность у российских границ

Депутат Государственной думы, член комитета по обороне Андрей Колесник в ответ на эти сведения заявил, что Россия последовательно укрепляет вооружённые силы и располагает возможностью ответить на любую угрозу. По его словам, если альянс вплотную приступит к подготовке ядерного удара и перешагнёт установленные Москвой границы допустимого, Россия не исключает нанесения превентивного удара.

Ядерное оружие Соединённых Штатов в настоящее время размещено в Турции и четырёх европейских государствах. Тем самым страны, не располагающие собственным ядерным потенциалом, втягиваются в систему так называемого «общеевропейского сдерживания». Одновременно НАТО проводит масштабные манёвры: учения «Холодный ответ — 2026» с участием 30 тысяч военных у российских рубежей, а в акватории Чёрного моря до 3 апреля продолжаются учения «Морской щит — 2026», в которых задействованы 2,5 тысячи военнослужащих из 13 государств.

Путин установил сроки и условия для Центробанка

Президент России Владимир Путин сформулировал для Центрального банка и экономического блока правительства три принципиальных требования. Первое — возвращение устойчивых темпов экономического роста, сопоставимых с показателями начального периода специальной военной операции. Второе — сдерживание инфляции. Третье — сохранение высокого уровня занятости населения. Одновременное выполнение всех трёх условий стало обязательным.

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов расценил эти требования как недвусмысленный сигнал руководству регулятора. По его мнению, Центробанк обязан либо пересмотреть политику сдерживания экономической активности через повышение ключевой ставки, либо признать несостоятельность избранного курса. Ранее денежные власти настаивали на том, что одновременно добиться снижения инфляции и роста ВВП невозможно — теперь это требование стало обязательным.

Поводом для ультиматума, по данным источников, послужил отчёт Центробанка, зафиксировавший стагнацию. Политика высокой ключевой ставки ограничила деловую активность, однако не привела к ощутимому замедлению роста потребительских цен. Кредиты подорожали, производство замедлилось, потребительский спрос увеличивался при сокращающемся предложении. На недоступность заёмных средств жалуются в том числе государственные корпорации. Миронов выразил сомнение в том, что действующая команда способна изменить подход, и указал на необходимость привлечения новых специалистов. По оценкам ряда экономистов, высокая ставка тормозит развитие, не обеспечивая при этом надёжного контроля над инфляцией.

С передовой задают вопросы о тыле

На пятом году специальной военной операции среди военнослужащих, мобилизованных в 2022 году, усиливается запрос на ответ: ради чего продолжается служба, если ситуация в тылу остаётся неизменной. Боец, публикующий материалы в Telegram-канале «Vault 8», отметил, что 24 марта исполнилось 3,5 года с начала его службы — срок, превышающий продолжительность афганской и чеченской кампаний, а также средний период службы в царской пехоте. Для сравнения он приводит лишь одно исключение — участников Второй мировой войны.

Среди мотивов продолжать службу называются личное выживание и стремление не допустить ухудшения условий жизни в России. Вместе с тем военнослужащие фиксируют нарастающее противоречие: экономика, по их наблюдениям, остаётся заторможенной, стоимость жилья и продуктов питания продолжает расти, доступность ипотечных кредитов снижается. По данным, приводимым в публикации, число долларовых миллиардеров в России увеличилось до 147 человек с совокупным состоянием 649 миллиардов долларов.

Ротации личного состава не происходит: Министерство обороны считает её нецелесообразной до завершения периода мобилизации. Военнослужащие обращаются к властям с требованием взять под контроль ситуацию в тылу.

В Перми раскрыт подпольный покерный клуб

Силовые структуры Перми пресекли работу нелегального покерного заведения. По имеющимся сведениям, заведение функционировало в закрытом режиме, его постоянными посетителями являлись предприниматели, которые за одну ночь проигрывали до двух миллионов рублей. Организатором клуба называют Мушфига Наваи оглы Ахундова, известного под именем Миша Ахундов и позиционирующего себя как коуч по саморазвитию. До мая он помещён под стражу.

Скандал получил дополнительный резонанс в связи с высказываниями пермского депутата Владимира Плотникова, призвавшего уволенных сотрудников полиции отправляться в зону специальной военной операции. Бывший оперативник Михаил Игнатов публично возразил депутату, предложив тому самостоятельно принять участие в боевых действиях, прежде чем давать подобные советы. В биографии Плотникова упоминаются эпизоды, связанные с мошенничеством в 1990-х годах.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru