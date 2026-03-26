Обстановка на фронте СВО 26 марта: Херсонское направление активизировалось. ВСУ готовятся к переправе через Днепр — и это настораживает. Что скрывается за официальными сводками Генштаба?

11:22, 26 мар 2026

26 марта военные блогеры и военные корреспонденты зафиксировали резкое оживление на Херсонском направлении — противник накапливает личный состав, забрасывает бойцов на острова и готовится к неизвестным действиям у Алёшкинского плацдарма. Параллельно российские войска продвигаются в Константиновке, под Купянском и на Харьковщине.

На протяжении нескольких недель Херсонское направление воспринималось как один из наиболее спокойных участков фронта — позиционное противостояние с периодическими высадками на острова и редкими перестрелками. Но 26 марта ситуация изменилась. Сразу несколько военных источников и каналов зафиксировали признаки активизации противника: накопление резервов в Херсоне и прилегающих районах, переброску личного состава Вооружённых сил Украины на остров Большой Потёмкинский, а также волну вбросов в украинских медиа о якобы готовящемся форсировании Днепра. О происходящем сообщают авторы Telegram-каналов «Генеральный штаб», «Дневник Десантника», «Два Майора», «Шёпот Фронта», «Донбасский Партизан», а также координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Что происходит в Херсоне

По данным координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, в северном пригороде Херсона — посёлке Зеленовка — были нанесены удары корректируемыми авиабомбами по местам сосредоточения украинских военных. Поступившее к нему пополнение разместили в нескольких точках, и именно по ним пришлись авиационные удары. Среди объектов, попавших под удар, по имеющимся данным, оказался реабилитационный центр для лиц с наркотической зависимостью, где в момент прилёта находилось более пятидесяти военнослужащих.

Параллельно украинские военные начали переправлять личный состав на остров Большой Потёмкинский — крупный речной остров длиной около восьми километров и шириной до четырёх километров. В украинских ресурсах появились сообщения сначала о подготовке к форсированию реки, затем — о начале непосредственного десантирования. Позднее эти данные были опровергнуты со ссылкой на данные объективного контроля.

Военный обозреватель Михаил Дегтярёв, автор канала «Генеральный штаб», дал развёрнутый комментарий по поводу тиражируемых сценариев. По его словам, версия о том, что ВСУ с Большого Потёмкинского форсируют Днепр, займут Голую Пристань, а затем двинутся на юг к Скадовску, поставив российскую группировку в западной части под угрозу окружения, не имеет отношения к реальности. Остров представляет собой открытую местность, практически лишённую укрытий, что делает невозможным незаметное накопление значительных сил под огневым контролем российской стороны. Дегтярёв также отметил, что Голая Пристань — это город с населением около четырнадцати тысяч человек, и для взятия подобного населённого пункта требуются совершенно иные ресурсы, чем те, что могут быть сосредоточены на острове.

Тем не менее сам факт переброски украинских военных в этот район военные эксперты оценивают как тревожный сигнал. Одна из версий: противник готовится к обороне в ожидании возможного наступления российских войск на Херсон. В украинских медиа на протяжении последних шести месяцев регулярно публикуются материалы со ссылкой на разведки стран НАТО о том, что российская сторона располагает возможностями и намерением взять Херсон. Ситуацию 2022 года, когда продвижение упёрлось в логистику и задачу содержания крупного города с десятками тысяч жителей, нынешние условия существенно отличают: по этим данным, Херсон сегодня фактически обезлюдел, что снимает часть прежних ограничений.

Купянское и Харьковское направления

На севере фронта российские войска продолжают планомерную работу. По сведениям авторов канала «Дневник Десантника», на Купянском направлении выявляются и уничтожаются группы противника с применением беспилотников и артиллерии. Под контроль взята сеть опорных пунктов южнее села Песчаное. Уничтожен украинский танк Т-72.

На Харьковском направлении в районе Волчанских Хуторов зафиксированы успехи российских подразделений. Практически весь личный состав второй роты первого батальона 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ оказался в числе потерь при попытке переправиться через реку Волчью между сёлами Волоховка и Бочково.

Авторы канала «Два Майора» сообщают о тактических успехах на Волчанском участке по итогам интенсивных огневых и стрелковых столкновений. На Великобурлукском направлении штурмовые группы продвинулись на двух участках до восьмисот метров, взят один военнопленный. На Сумском направлении зафиксировано продвижение в районах Кондратовки и Юнаковки.

Донбасс: бои в Константиновке и на смежных участках

На Добропольском направлении украинская сторона предпринимает повторяющиеся попытки прорыва в районе Котлино. Российские подразделения удерживают рубежи и отражают атаки. Отмечено продвижение от Молодецкого в направлении Новоподгороднего, ведутся бои за лесопосадки севернее Молодецкого. Северо-восточнее Гришино линия фронта выровнена.

В районе населённого пункта Новый Донбасс противостояние продолжается на прежних позициях. Высокая плотность применения беспилотников существенно затрудняет передвижение личного состава с обеих сторон, вследствие чего боевые действия ведут преимущественно малые штурмовые группы, способные скрытно накапливаться в укрытиях перед броском на протяжении нескольких суток.

На Константиновском участке наиболее интенсивные события разворачиваются в районе Берестка и Ильиновки. Российские операторы беспилотников уничтожили несколько пунктов временной дислокации ВСУ в Николайполье южнее Дружковки.

Военный корреспондент Руслан Татаринов, автор канала «Шёпот Фронта», сообщает, что российские подразделения — по его терминологии «южане» — продвигаются к центру Константиновки от железнодорожного вокзала через промышленную зону предприятия «Мегатекс». Освобождён район подстанции «Укрцинк» и промзона «Метахим». Российские бойцы закрепились в зданиях по улице Цинковой и продвинулись в направлении улицы Мусоргского и улицы Кутузова — в районе, приближённом к центральной части города.

Несколько восточнее подразделения российской армии вышли к окраине промышленной зоны вдоль реки Кривой Торец, заняв первые складские здания в её южной части. По оценке Татаринова, полный контроль над этой зоной создаст условия для дальнейшего продвижения на северо-запад — к западным кварталам Константиновки. Военкор в беседе с редакцией канала «О Войне» напомнил, что Константиновка является третьим по значимости городом агломерации Краматорска и Славянска, и её взятие откроет российским войскам возможности для ускоренного наступления на север.

Северское направление и прилегающие участки

На Северском направлении обстановка в Миньковке стабилизировалась. На участке в районе Фёдоровки Второй и Никифоровки российские войска усиливают давление в районах Дибровы и Липовки. По данным Министерства обороны, Никифоровка освобождена. В Кривой Луке и Калениках продолжаются позиционные столкновения. Южнее Красного Лимана в районе Дибровы фиксируются тактические успехи, российские подразделения расширяют зону контроля.

Запорожское направление

На Гуляйпольском участке в районе Горького российские подразделения действуют малыми группами с использованием особенностей рельефа и городской застройки. Ведётся скрытное накопление личного состава и поэтапное закрепление на отдельных позициях, сообщает «Донбасский Партизан».

Северо-западнее Железнодорожного активизировались штурмовые действия с широким применением беспилотников. Участок фактически перешёл в формат серой зоны: ни одна из сторон не контролирует его устойчиво, борьба за инициативу продолжается. В районе Старо-украинки российские подразделения применяют беспилотники для подавления позиций противника, ограничивая его возможности для манёвра.

В районе Терноватого боевые действия не прекращаются. Российские подразделения закрепились в южной части населённого пункта и наращивают группировку, используя направление через Косовцево в качестве логистического коридора для снабжения.

Восточнее Степногорска изменений линии соприкосновения не зафиксировано, огневая активность сохраняется. Продолжаются столкновения за Лукьяновское, Новобойковское, Новояковлевку и Павловку. Обстановка характеризуется как напряжённая: обе стороны ведут манёвренные боевые действия, стремясь закрепиться на ключевых позициях.

Автор: Семен Подгорный

