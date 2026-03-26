11:42, 26 мар 2026

Российская разведка фиксирует концентрацию сил ВСУ на Запорожском направлении. Украинские провоенные ресурсы анонсируют масштабное контрнаступление. На передовую переброшены тысячи военнослужащих. Бригады, воевавшие под Купянском, понесли критические потери. Операторы БПЛА 22-й бригады опубликовали кадры из видеоигры вместо реального боевого видео и были переведены в штурмовую пехоту.

На Запорожском направлении российская армия фиксирует резкий рост активности украинских подразделений. Об этом сообщает издание Readovka со ссылкой на данные военной разведки и заявления полковника Сил специальных операций ВСУ Владимира Антонюка. Части 29-й и 36-й армий Вооружённых сил России останавливают серию атак к югу от Покровского, однако основные силы противника в бой пока не введены.

По имеющимся данным, Киев целенаправленно расширяет серую зону в междуречье Янчура и Гайчура — украинские подразделения стремятся закрепиться в лесопосадках и сформировать плацдарм для последующего продвижения на юг. Климатические условия в Запорожской области в этом году позволяют начать активные боевые действия раньше обычных сезонных сроков, что дополнительно осложняет ситуацию для российских подразделений.

Украинские провоенные телеграм-каналы и медиаресурсы активно публикуют материалы, характеризующие готовящиеся действия ВСУ как «самое масштабное» и «жесточайшее контрнаступление» за всё время конфликта. По словам полковника ССО ВСУ Антонюка, на данный участок уже переброшены тысячи военнослужащих, которых он называет «элитными специалистами». Ключевым техническим элементом украинской группировки является седьмой центр беспилотных систем — многотысячное формирование с сотнями экипажей дронов, одновременно действующих на площади менее 40 квадратных километров.

Вместе с тем атаки, которые ВСУ предпринимали с конца первой декады февраля, не дали существенного результата, несмотря на заявления украинского Генерального штаба. Украинские подразделения, входившие на позиции бронеколоннами, не смогли там закрепиться: техника и личный состав уничтожались встречным огнём. Выжившие рассредотачивались по подвалам и лесополосам, что привело к расширению серой зоны без установления устойчивого контроля с какой-либо из сторон.

Бойцы 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии фиксируют активность противника севернее Степногорска. По оценкам российских военных, в отличие от февральских действий, на этот раз ВСУ, вероятно, сосредоточат усилия на одном секторе — с расчётом на эффект внезапности.

Параллельно украинские ресурсы распространяют информацию о якобы готовящемся форсировании Днепра десантными группами ВСУ с целью выхода в тыл российской группировки и создания угрозы со стороны Крыма. Согласно российским военным источникам, данная информация не подкреплена реальными действиями: накопить войска в необходимом количестве не позволяют систематические удары российских вооружённых сил по позициям противника. Кроме того, по оценке источников, форсирование Днепра повлечёт для ВСУ потери, несопоставимые даже с операцией в районе Крынок, в ходе которой, по имеющимся данным, погибло не менее 8000 украинских военнослужащих без достижения каких-либо тактических результатов.

«Купянские бригады» понесли критические потери

На севере Харьковской области российская группировка «Север» продолжает расширять буферную зону вдоль государственной границы. По словам Антонюка, это вынуждает украинское командование перебрасывать ограниченный личный состав с других участков фронта.

В районе Дегтярнова российские штурмовые подразделения выбили украинскую пограничную бригаду «Гар» из населённого пункта Песчаная. Атака проводилась одновременно с двух направлений. Украинское подразделение прибыло в этот район лишь за несколько дней до боёв — после тяжёлых сражений под Купянском бригаду перевели сюда для восстановления, рассчитывая на спокойный участок. Вместо этого подразделение понесло значительные потери и было вынуждено спешно отступить. Населённые пункты Песчаная и соседнее Круглое расположены на возвышенностях, господствующих над открытой местностью к северу от реки Волчья, что делает их оборону для украинских сил крайне невыгодной.

На южном участке Харьковской области, в районе Хатнева, российские подразделения полностью окружили село Амбарное. Положение 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ, удерживающей этот населённый пункт, оценивается как критическое: бригада утратила контроль над господствующей высотой непосредственно у села и лишилась единственной дороги снабжения, ведущей к Хатнему. По оценкам источников, это фактически исключает возможность дальнейшего организованного сопротивления.

Одновременно российские вооружённые силы развивают наступление из Чугуновки по двум направлениям — на Шевяковку и Ольховатку, — а также ведут штурмовые действия в районе Григоровки. По словам Антонюка, активизация продвижения в данном секторе обусловлена значительным ослаблением украинской группировки, находящейся здесь в обороне.

Операторы дронов опубликовали кадры из игры — и оказались в пехоте

Украинское командование, столкнувшись с необходимостью сокращения численности оборонительных подразделений на харьковском направлении, рассчитывало компенсировать это усилением беспилотной составляющей. Главной ударной силой на данном участке должна была стать атакующая рота БПЛА 22-й механизированной бригады «Демоны Бури». Однако подразделение не оправдало возложенных на него ожиданий.

Российские силы нарастили мощь средств радиоэлектронной борьбы и расширили возможности по перехвату беспилотных аппаратов, что существенно снизило эффективность украинских операторов БПЛА. Оказавшись под давлением командования и не имея возможности предъявить реальные результаты боевой работы, операторы подразделения пошли на подлог: в открытый доступ были выложены видеозаписи якобы поражения дроном российского вертолёта.

Командование ВСУ усомнилось в подлинности материала и инициировало его экспертизу. Проверка установила, что опубликованные кадры представляют собой фрагменты из компьютерной игры. Видео к тому моменту уже разошлось по сети, несмотря на попытки его удалить. По итогам разбирательства командир 22-й бригады и его офицеры получили официальные выговоры за попытку ввести командование в заблуждение. Операторы БПЛА, причастные к распространению материала, были переведены в пехотные подразделения.

Тем временем, по данным Антонюка, 159-я механизированная бригада была переброшена на Волчанское направление, а 516-й иностранный батальон в составе 1-й отдельной бригады территориальной обороны перемещён на юг — в Запорожскую область, в район Степногорска.

На Запорожском направлении основу штурмовых сил ВСУ составляют, по имеющимся данным, наёмники, подразделения ГУР и национальные батальоны. В ходе ряда внутренних конфликтов некоторые формирования были переведены на оборонительные позиции совместно с 225-м отдельным штурмовым полком, понёсшим критические потери. Впоследствии часть подразделений ВСУ и ГУР самовольно оставила позиции, что спровоцировало столкновения между дезертирами и украинскими поисковыми группами.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru