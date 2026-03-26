Цель — резиденция Путина? Ветеран боевых действий намекнул на скрытую операцию после недели непрерывных атак на Сочи

11:51, 26 мар 2026

На протяжении марта 2025 года Краснодарский край подвергся серии массированных атак украинских беспилотников. Наибольшая активность пришлась на направление Сочи. Военный эксперт, ветеран боевых действий и офицер запаса Олег Шаландин прокомментировал происходящее в эфире программы «Мы в курсе» на телеканале Царьград в разговоре с ведущей Еленой Афониной. Речь зашла о переговорном процессе, активизации ударов по югу страны, состоянии украинских вооружённых сил и оценке российской армии со стороны американской разведки.

Переговоры зашли в тупик

Открывая разговор, Шаландин напомнил о заявлениях президента США Дональда Трампа, который на разных этапах утверждал, что способен урегулировать конфликт на Украине в самые короткие сроки — сначала называя срок в один телефонный звонок, затем — три месяца, потом — полгода. По мнению эксперта, американская сторона постепенно осознаёт, что добиться быстрого результата не получится.

Шаландин охарактеризовал позицию Трампа как изначально искреннюю и достаточно терпеливую по отношению к Киеву. Вместе с тем, по его словам, украинское руководство оказалось неспособным к конструктивному диалогу. Эксперт выразил мнение, что в сложившихся обстоятельствах инициатива перешла к американской стороне, однако Вашингтон сосредоточен на других направлениях и, судя по всему, переложил украинский вопрос на Европу.

Европейские государства, в свою очередь, не могут выработать единую позицию. При этом они продолжают оказывать Украине финансовую и военную поддержку, хотя, по оценке эксперта, ресурсы для этого постепенно иссякают: часть арсеналов самих европейских стран уже опустела. Шаландин констатировал, что в настоящее время наблюдается ощутимый перелом в общественных настроениях как на Украине, так и в Европе.

Серия ударов по Краснодарскому краю

В марте 2025 года Краснодарский край оказался в зоне повышенного внимания украинских военных. Мэр Сочи Андрей Прошунин 11 марта охарактеризовал одну из атак как беспрецедентную по продолжительности: беспилотники летели в направлении города практически непрерывно на протяжении почти суток. Данные Министерства обороны России фиксировали ежедневное уничтожение беспилотников над регионом вплоть до 20 марта: 12 марта было сбито 30 аппаратов, 16 марта — 28, 17 марта — 25, 18 марта — 42, 19 марта — 40.

Ведущая программы Елена Афонина попросила эксперта объяснить, почему украинские военные сосредоточили внимание именно на южном направлении. Она обратила внимание, что помимо объектов нефтяной инфраструктуры в непосредственной близости от Сочи расположена президентская резиденция «Бочаров Ручей». Ряд наблюдателей проводил параллели с предшествующей атакой на резиденцию главы государства на Валдае, которая не нанесла значительного материального ущерба, однако получила широкий резонанс в медиапространстве.

Шаландин предложил рассматривать происходящее в комплексе факторов. По его словам, «Бочаров Ручей» не является главным объектом интереса. Март — начало подготовки к курортному сезону, и, по мнению эксперта, украинское руководство стремится создать условия, при которых Сочи утратит привлекательность как место для летнего отдыха. Попытки достичь президентской резиденции эксперт расценил как маловероятные, однако заметил, что в случае успеха Киев записал бы это себе в актив как акцию психологического давления.

Дополнительным фактором, по оценке Шаландина, служит стремление украинского руководства вернуть себе место в информационной повестке. На фоне того что Трамп переключился на иранское направление, Киев оказался без привычного уровня внимания со стороны Вашингтона. Эксперт также упомянул, что украинская сторона направила своих специалистов по противодроновой защите на Ближний Восток.

Возможности для манёвра сокращаются

Отвечая на вопрос о возможных наступательных действиях украинских вооружённых сил, Шаландин отметил, что обе стороны конфликта ведут подготовку к активным операциям. По его словам, имеющаяся информация свидетельствует о попытках ВСУ улучшить своё положение на отдельных участках фронта.

Вместе с тем эксперт оценил реальные возможности украинской армии как весьма ограниченные. По его словам, ВСУ испытывают острую нехватку резервов, которые можно было бы задействовать в полноценной наступательной операции. Имеющиеся силы перебрасываются между участками для латания прорех на линии боевого соприкосновения, а не накапливаются для удара. Шаландин провёл сравнение с ситуацией 2023 года и констатировал, что положение украинских вооружённых сил принципиально изменилось.

Любые попытки прорыва на отдельных направлениях, по его мнению, купируются своевременным перемещением российских подразделений. В качестве аналогии он упомянул курскую операцию, указав на существенное различие в возможностях и степени готовности сторон.

«Очень интересные дела» на западном направлении

Афонина обратила внимание на удары российских сил по объектам энергетической инфраструктуры в Одесской, Кировоградской, Винницкой и Черкасской областях. Помимо этого, российские беспилотники достигли Львова, где было поражено здание Главного управления Службы безопасности Украины.

Шаландин подчеркнул, что поражение командных пунктов разного уровня — от батальонного до более высоких — является систематической практикой, которая нередко остаётся вне широкого публичного внимания на фоне оперативной сводки. Что касается западных областей Украины, эксперт ограничился замечанием о том, что там «происходят очень интересные дела», оговорившись, что строит свои оценки исключительно на основе собственного военного опыта.

По его словам, ключевой задачей на данном направлении является нарушение линий снабжения, по которым помощь из западных регионов поступает в центральную часть страны и далее к линии боевого соприкосновения. Параллельно, по его оценке, ведётся планомерное воздействие на энергетическую инфраструктуру: системы электроснабжения и теплоснабжения.

Доклад американской разведки: оценка российской армии

Отдельной темой в разговоре стал ежегодный доклад директора Национальной разведки США Тулси Габбард об угрозах для национальной безопасности. Согласно документу, несмотря на продолжающийся конфликт, сухопутные войска России продемонстрировали рост, тогда как военно-воздушные и военно-морские силы сохранились в прежнем состоянии. В докладе также говорится о наличии у России передовых систем вооружений, включая противокосмическое оружие, гиперзвуковые ракеты и подводные средства, предназначенные для нейтрализации военных преимуществ США. Отдельно упоминается разработка новых ядерных платформ для усиления ядерной триады.

Шаландин напомнил, что ведомство Габбард объединяет 17 разведывательных структур, в том числе военную разведку. Оценив доклад в целом положительно, он выделил его конкретность и деловой характер в сравнении с предыдущими аналогичными документами. По словам эксперта, сама по себе такая оценка со стороны противника — а США он прямо назвал противником России, допуская при этом возможность ситуативного сотрудничества — представляет значительную ценность.

Эксперт расценил содержание доклада как подтверждение позиций российского военно-политического руководства: Россия наращивает военный потенциал, располагает системами вооружений, которым США на сегодняшний день не могут противопоставить сопоставимых средств. Американская сторона, по мнению Шаландина, это прекрасно понимает.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru