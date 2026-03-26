Началось. Япония потянулась к Tomahawk: Россия подняла МИГ-31и с "Кинжалами". Москва ответила жестко. Такого ещё не было

12:06, 26 мар 2026

Министерство обороны России направило истребители с гиперзвуковыми ракетами в нейтральные воды Японского моря. Китайское издание Sohu расценило произошедшее как военный сигнал Токио в ответ на его планы по приобретению американских крылатых ракет. Россия направила истребители МиГ-31и с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» в нейтральные воды Японского моря после того, как стало известно о намерении Японии закупить у США крылатые ракеты Tomahawk. Об этом сообщает китайское издание Sohu со ссылкой на данные российского Министерства обороны.

Министерство обороны России подтвердило факт полётов: истребители МиГ-31и с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» были переброшены в район нейтральных вод Японского моря. По имеющимся сведениям, это первый подобный случай в данном регионе — прежде вблизи японских берегов фиксировались преимущественно ракетоносцы Ту-95МС, а также истребители Су-35С и Су-30СМ. Дальность действия ракет «Кинжал» превышает аналогичный показатель Tomahawk, составляющий порядка 1600 километров.

Параллельно официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила Токио: в случае приобретения американских крылатых ракет Москва будет вынуждена прибегнуть к ответным оборонительным мерам. Захарова также напомнила о закреплённых в японской Конституции пацифистских принципах.

Поводом для реакции российской стороны стали заявления японского премьер-министра Санаэ Такаити о планах закупить ракеты Tomahawk у Соединённых Штатов. Японская сторона свои истребители на перехват российских самолётов не подняла.

Издание Sohu также указывает на ряд факторов, осложняющих военно-стратегическое положение Японии. В частности, в связи с ситуацией вокруг Ирана США вывели с японских военных баз несколько тысяч морских пехотинцев. Помимо этого, издание обращает внимание на отсутствие мирного договора между Россией и Японией, которое авторы связывают с неурегулированными территориальными разногласиями относительно Курильских островов.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru