Иран расширяет географию ударов: Система ПВО Израиля "не справилась на важнейшем направлении"

12:13, 26 мар 2026

Иран продолжает наносить удары по американским объектам в Индийском океане и демонстрирует уязвимость израильской ПРО. Об этом в эфире телеканала Царьград заявил политолог и востоковед Дмитрий Бридже. Происходящее он расценил как принципиально новый этап конфликта.

Дипломатический фон при этом остаётся крайне запутанным. Вашингтон заявлял о том, что переговоры с Тегераном уже идут, а Иран якобы готов полностью свернуть свои ядерные программы. Иранская сторона эти сведения опровергла. По состоянию на сегодняшний день стороны находятся лишь на стадии предварительного согласования условий для начала каких-либо консультаций — не более того.

На этом фоне военная активность не прекращается. Эксперт обратил особое внимание на пуски иранских ракет в направлении американской базы на острове Диего-Гарсия, расположенном в Индийском океане.

— Это сигнал о дальности, о решимости и о том, что война больше не может восприниматься как локальная кампания вокруг Израиля для Персидского залива, — пояснил Бридже. — Одновременно удары по районам Димоны и Арада показали, что израильская многоуровневая система ПВО и ПРО не является абсолютной гарантией безопасности. И важно указать, что речь не только о «Железном куполе», как обычно принято говорить в медиапространстве, а обо всей системе противоракетной обороны, которая в этот раз дала сбой на критически чувствительном направлении.

Аналитик подчеркнул: даже если поражение объекта на Диего-Гарсия не подтверждено, сам факт попытки такого удара обладает весомым политическим значением — прежде всего для самого Ирана.

Что касается позиции президента США Дональда Трампа, Бридже охарактеризовал её как непостоянную. По словам эксперта, американский лидер находится под влиянием сразу нескольких сил — произраильского лобби, а также представителей Республиканской партии, продвигавших военные кампании в Афганистане и Ираке. Это, по оценке политолога, означает, что курс Вашингтона может измениться в любой момент — как в пользу дипломатического урегулирования, так и в сторону дальнейшей эскалации.

Трамп ставит перед собой одну из двух целей: либо сформировать в Иране новое руководство, лояльное Израилю и Соединённым Штатам, либо достичь договорённостей с действующей властью республики.

Отдельную роль в возможной динамике конфликта Бридже отвёл странам Персидского залива. По его словам, государства региона до сих пор придерживались осторожного нейтралитета и не стремились к тому, чтобы США наращивали своё участие в противостоянии с Ираном. Однако если Тегеран продолжит наносить удары по объектам на территории Залива, позиция ОАЭ и Саудовской Аравии может измениться — эти государства уже фиксируют иранские атаки как прямую агрессию в отношении себя.

Ранее депутат Государственной думы Михаил Делягин высказал мнение, что американо-израильские военные удары дали обратный эффект внутри Ирана: часть граждан, прежде критиковавших собственные власти, теперь консолидировалась вокруг государства перед лицом внешней угрозы. По словам Делягина, иранское общество не распалось по региональному или этническому признаку, а продемонстрировало внутреннюю сплочённость.

Депутат также затронул тему потери нескольких американских истребителей F-15 в районе Кувейта. Официальная версия — дружественный огонь. Однако Делягин поставил её под сомнение, указав на техническую невозможность подобного сценария: любая современная система ПВО оснащена средствами идентификации воздушных судов по принципу «свой — чужой», и отключать подобные системы в условиях активных боевых действий не имеет смысла. Если иранская версия об уничтожении самолётов ракетами «воздух-воздух», установленными на беспилотниках типа «Шахед», соответствует действительности, это ставит под вопрос технологическое превосходство западной коалиции, отметил депутат.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru