Удар «Орешником» по Львову — детали рассекречены: цель была выбрана не случайно

09:21, 27 мар 2026

Телеграм-канал «Дневник партизана» опубликовал детальный разбор январского удара российской баллистической ракеты по аэродромному узлу Скнилов и авиационно-ремонтному заводу на окраине Львова.

Более двух месяцев потребовалось аналитикам для того, чтобы собрать и верифицировать данные об ударе «Орешником» по Львову, нанесённом в ночь на 9 января. Телеграм-канал «Дневник партизана» опубликовал подробный разбор произошедшего, основанный на информации независимых источников. Министерство обороны России в своё время подтвердило, что поставленные цели были достигнуты.

Удар стал вторым применением ракеты «Орешник» за время специальной военной операции. В российском военном ведомстве его охарактеризовали как ответную меру на атаку украинской стороны по резиденции президента России в Новгородской области, произошедшую в ночь на 29 декабря.

Мощность взрывов ощущалась на десятки километров вокруг Львова. В ночном небе над городом наблюдались множественные световые вспышки, а после удара над районом поднялось обширное зарево. Первоначально ряд средств массовой информации предположил, что целью стало Бильче-Волицко-Угерское подземное газовое хранилище — крупнейший подобный объект в Европе ёмкостью 17 миллиардов кубометров, расположенный на глубине до 900 метров. Украинские официальные лица впоследствии сообщили, что газовая инфраструктура получила лишь незначительные повреждения вследствие сейсмических колебаний, а не прямого поражения.

Согласно анализу «Дневника партизана», основным объектом удара являлся аэродромный узел Скнилов и территория Львовского авиационно-ремонтного завода. Ракета не только разрушила взлётно-посадочные полосы аэродрома, но и проникла на значительную глубину, повредив бетонное покрытие вместе с подстилающими конструктивными слоями.

Ключевым результатом атаки авторы анализа называют поражение складского и производственного сектора предприятия. По их данным, в момент удара на объекте находились узлы гидравлических систем для вертолётов типа Ми-8 и Ми-24, блоки топливной автоматики и насосные агрегаты, комплекты авионики с элементами навигационного и радиосвязного оборудования, а также партия восстановленных агрегатов, подготовленных к отправке на действующие аэродромы, в том числе задействованных в техническом обслуживании самолётов F-16.

Отдельно в публикации отмечается, что ни во время пролёта ракеты, ни на завершающем участке траектории средства дальнего обнаружения европейских военных структур не смогли зафиксировать «Орешник», несмотря на то что сам момент пуска был ими зарегистрирован. На конечном участке скорость боевой части достигала около 13 000 километров в час, что соответствует более чем десяти числам Маха.

Аналитики канала проводят параллель с предыдущим ударом «Орешника» — по заводу «Южмаш». По их оценке, в обоих случаях внешний визуальный эффект был минимальным, однако операционные последствия для украинской стороны оказались существенными. Авторы разбора указывают, что применение баллистической ракеты средней дальности такого класса преследовало цель не демонстративного разрушения, а точечного поражения инфраструктурного объекта с максимальными практическими последствиями для противника.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru