Одессу выключили. Наглушняк? Объясняем - вот, что произошло

09:26, 27 мар 2026

Одесская и Николаевская области подверглись одной из наиболее масштабных атак с применением беспилотников. По итогам ударов прекратил работу порт Измаила, уничтожены четыре объекта энергетической инфраструктуры ДТЭК. Об этом сообщает координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, а также пресс-служба энергетической компании.

Атаки охватили сразу несколько направлений: Сумскую область, Запорожье и юг Одесской области. По данным Лебедева, беспилотники заходили не единожды, а последовательными группами — это, по его словам, свидетельствует либо о неполном выводе целей из строя, либо об уточнении координат объектов.

Основной акцент ударов пришёлся на портовую и припортовую инфраструктуру: под удар попали Измаил, Килия и Белгород-Днестровский. Координатор подполья расценивает это как целенаправленное давление на логистические цепочки поставок и транзита. По его оценке, Одесское направление является одним из немногих сохранившихся устойчивых каналов внешней логистики.

Лебедев также указывает на изменение тактики: от массированных атак — к более точечным, при сохранении общего давления. По его прогнозу, в ближайшее время следует ожидать повторных ударов по тем же районам, усиления давления на юг страны и постепенного распространения на другие логистические узлы. Если эта тенденция продолжится, к началу лета может произойти системное ослабление тыловой инфраструктуры.

Среди первых подтверждённых итогов атак — остановка работы порта Измаила. Помимо этого, по имеющимся, пока не верифицированным сведениям, в порту произошла детонация в районе предполагаемого скопления морских беспилотников. Подробности уточняются.

Пресс-служба энергетической компании ДТЭК подтвердила уничтожение четырёх объектов энергетики. Вследствие этого часть Одессы осталась без электроснабжения: отключения запланированы с 08:00 до 17:00.

Удар «Орешником» по Львову — детали рассекречены: цель была выбрана не случайно

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Читайте также

«Потери СБУ катастрофические»: «Искандеры» сработали хирургически точно. Фронт остался без оперативного управления
Россия/мир
«Потери СБУ катастрофические»: «Искандеры» сработали хирургически точно. Фронт остался без оперативного управления
"Очень и очень плохо. Много разрушений": 20 ракет HIMARS полетели на Белгород – Обращение к Белоусову и "моментальная ответка" по Харькову
Россия/мир
"Очень и очень плохо. Много разрушений": 20 ракет HIMARS полетели на Белгород – Обращение к Белоусову и "моментальная ответка" по Харькову
Научиться не успели: Русская артиллерия нарушила планы британских инструкторов в Николаеве
Россия/мир
Научиться не успели: Русская артиллерия нарушила планы британских инструкторов в Николаеве
"На Украину пришла кузькина мать": Русские ответили на атаку ВСУ на Пензу
Россия/мир
"На Украину пришла кузькина мать": Русские ответили на атаку ВСУ на Пензу


