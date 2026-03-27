Одессу выключили. Наглушняк? Объясняем - вот, что произошло

09:26, 27 мар 2026

Одесская и Николаевская области подверглись одной из наиболее масштабных атак с применением беспилотников. По итогам ударов прекратил работу порт Измаила, уничтожены четыре объекта энергетической инфраструктуры ДТЭК. Об этом сообщает координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, а также пресс-служба энергетической компании.

Атаки охватили сразу несколько направлений: Сумскую область, Запорожье и юг Одесской области. По данным Лебедева, беспилотники заходили не единожды, а последовательными группами — это, по его словам, свидетельствует либо о неполном выводе целей из строя, либо об уточнении координат объектов.

Основной акцент ударов пришёлся на портовую и припортовую инфраструктуру: под удар попали Измаил, Килия и Белгород-Днестровский. Координатор подполья расценивает это как целенаправленное давление на логистические цепочки поставок и транзита. По его оценке, Одесское направление является одним из немногих сохранившихся устойчивых каналов внешней логистики.

Лебедев также указывает на изменение тактики: от массированных атак — к более точечным, при сохранении общего давления. По его прогнозу, в ближайшее время следует ожидать повторных ударов по тем же районам, усиления давления на юг страны и постепенного распространения на другие логистические узлы. Если эта тенденция продолжится, к началу лета может произойти системное ослабление тыловой инфраструктуры.

Среди первых подтверждённых итогов атак — остановка работы порта Измаила. Помимо этого, по имеющимся, пока не верифицированным сведениям, в порту произошла детонация в районе предполагаемого скопления морских беспилотников. Подробности уточняются.

Пресс-служба энергетической компании ДТЭК подтвердила уничтожение четырёх объектов энергетики. Вследствие этого часть Одессы осталась без электроснабжения: отключения запланированы с 08:00 до 17:00.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru