"Ядерная провокация" НАТО: Россия вывела свой фрегат. В Баренцевом море - торпедная стрельба. Охота на атомную подлодку противника

09:30, 27 мар 2026

В конце марта 2026 года российские военные корабли «Юнга» и «Адмирал Головко» выполнили боевые упражнения в Баренцевом море. Министерство обороны России сообщило о торпедной и артиллерийской стрельбе в ходе манёвров Северного флота.

На фоне завершившихся натовских учений «Холодный ответ — 2026» Россия продолжает военно-морскую активность в Баренцевом море. 25 марта пресс-служба Северного флота сообщила о торпедных стрельбах противолодочного корабля «Юнга»: экипаж отрабатывал обнаружение и поражение атомной подводной лодки условного противника. Вслед за этим в район вышел фрегат «Адмирал Головко», открывший артиллерийский огонь по береговым мишеням из установок А-192 и поразивший воздушную цель зенитно-артиллерийским комплексом «Палаш».

Корабль «Юнга» относится к проекту 1124 «Альбатрос», специализирующемуся на борьбе с подводными лодками. В его вооружение входят зенитный ракетный комплекс «Оса-МА» и артиллерийские установки АК-176 и АК-630.

Манёврам Северного флота предшествовал ряд событий. Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил о возможном размещении на территории страны ядерного оружия — «в целях обеспечения безопасности». В ответ глава комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов в интервью ТАСС предупредил о расширении перечня целей для ответного ядерного удара: объекты, которые появятся в Швеции или других европейских государствах, могут войти в число приоритетных для российского военного планирования.

После заявления шведской стороны НАТО провело в Баренцевом море учения «Холодный ответ — 2026» с участием около 30 тысяч военнослужащих. Манёвры проходили вблизи российских границ и были направлены на отработку сценариев защиты от потенциального вторжения. Ещё в период присутствия сил альянса в регионе российская атомная подводная лодка «Казань» произвела пуск крылатой ракеты «Оникс» по кораблю условного противника.

После официального завершения учений НАТО российские военные корабли остались в Баренцевом море и продолжили плановые учебные мероприятия.

Министерство обороны России не связывает текущие учения напрямую с действиями Североатлантического альянса. Вместе с тем хронология событий и география манёвров фиксируются наблюдателями как элемент военно-политической коммуникации между Россией и западными странами в чувствительном арктическом регионе.

Одессу выключили. Наглушняк? Объясняем - вот, что произошло

Автор: Семен Подгорный
Жёсткий конец учений НАТО: Россия вывела в море фрегат. Торпедная стрельба! "Ответка" для 32 тыс. солдат. Все "удалились"
Россия/мир
Жёсткий конец учений НАТО: Россия вывела в море фрегат. Торпедная стрельба! "Ответка" для 32 тыс. солдат. Все "удалились"
Сводка совинформбюро от 24 апреля 1945 года
Общество в Башкирии
Сводка совинформбюро от 24 апреля 1945 года
Ох, горячо. Путин отдал приказ флоту. Цель на мушке. Удар! "Бомбовый заход" в Красное море. На Западе истерика
Россия/мир
Ох, горячо. Путин отдал приказ флоту. Цель на мушке. Удар! "Бомбовый заход" в Красное море. На Западе истерика
Началось: НАТО стянул к границам России 30 тыс. солдат. Китай "кричит" о жёстком ответе Путина. В небо взмыл "Оникс". Удар!
Россия/мир
Началось: НАТО стянул к границам России 30 тыс. солдат. Китай "кричит" о жёстком ответе Путина. В небо взмыл "Оникс". Удар!


