Дождались, прибалты? "Россия должна пойти вразнос" - без церемоний

09:34, 27 мар 2026

Силы ПВО вновь перехватили беспилотники ВСУ над Ленинградской областью. Атаки продолжаются третьи сутки подряд. В аэропорту Пулково действует план «Ковёр». Литва, Латвия и Эстония официально открыли своё воздушное пространство для украинских ударных дронов.

Ленинградская область снова под ударом. Ночью силы противовоздушной обороны перехватили очередную группу беспилотников Вооружённых сил Украины — об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. По его словам, тревога прозвучала незадолго до полуночи. В аэропорту Пулково Росавиация ввела режим «Ковёр» — стандартную процедуру ограничения полётов при угрозе со стороны БПЛА.

Это уже третья ночь подряд, когда Ленинградская область подвергается атакам с воздуха. Несколькими сутками ранее регион пережил одну из наиболее масштабных воздушных атак за последнее время. Тогда также прекращались полёты через Пулково, в районе Усть-Луги — где расположен крупный морской торговый порт — фиксировались инциденты, а в Выборге из-за упавших обломков беспилотника загорелась кровля жилого дома.

С 22 марта над Ленинградской областью и в её окрестностях уничтожено более ста беспилотников. По данным Mash, запускать дроны напрямую из Черниговской области на такое расстояние технически невозможно. Однако маршрут через территорию Польши, прибалтийских государств и акваторию Финского залива — вполне рабочий.

Именно этим, по версии издания, объясняется принципиальное значение последних событий в дипломатической плоскости. Литва, Латвия и Эстония официально предоставили своё воздушное пространство для пролёта украинских ударных беспилотников, направляемых в сторону Санкт-Петербурга, Ленинградской области и северо-западных регионов России. Если прежде подобное взаимодействие, по утверждению Mash, носило неформальный характер, то теперь речь идёт об открытом решении.

Косвенным подтверждением этого маршрута стал инцидент, произошедший несколько дней назад: один из беспилотников упал на территории одной из прибалтийских стран. Первоначально ответственность возложили на российскую сторону, однако впоследствии было подтверждено, что аппарат принадлежал Украине и следовал по согласованному коридору.

Политический обозреватель Владимир Головашин в комментарии для издания «Царьград» высказал предположение о возможных вариантах ответных действий российской стороны. По его словам, прямые удары по столицам прибалтийских государств — не тот сценарий, которого следует ожидать, поскольку именно на подобную реакцию и рассчитывают инициаторы эскалации. В качестве альтернативы он назвал асимметричные меры, в частности применение средств радиоэлектронной борьбы. Головашин также отметил, что НАТО не станет открыто воевать в защиту прибалтийских государств, а у Вашингтона на фоне ситуации вокруг Ирана иные приоритеты.

Военный эксперт Евгений Михайлов, также высказавшийся в эфире «Царьграда», допустил резкое наращивание числа российских ударов по украинской инфраструктуре. По его словам, Киев в нынешних условиях действует по деструктивной логике — в качестве примера он привёл удар украинского безэкипажного катера по турецкому танкеру в Стамбуле. Михайлов также не исключил, что Украина способна намеренно наносить удары по территории самих прибалтийских стран с последующим перекладыванием ответственности на Россию.

По оценке эксперта, текущий момент — пока внимание западных союзников Киева сосредоточено на иранском направлении — может быть использован для нанесения решающих ударов. Михайлов полагает, что удары должны быть сосредоточены на объектах производства вооружений и боевых беспилотников, невзирая на сопутствующие потери среди гражданского населения. Он также заявил, что, по его убеждению, на западе Украины не осталось населения, настроенного лояльно по отношению к России, а значит, гуманитарный фактор не должен приниматься во внимание при планировании операций.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru