Неожиданный поворот войны на ближнем востоке. США потрясёт страшная трагедия? Кнутов объяснил: "Трамп выйдет очень красиво"

09:38, 27 мар 2026

Военный аналитик, руководитель музея истории войск ПВО Юрий Кнутов допустил, что администрация Дональда Трампа может оказаться в ситуации политического краха из-за провала ближневосточной политики. Об этом он заявил в беседе на канале «Эмпатия Манучи».

По оценке аналитика, у действующего президента США в сложившихся обстоятельствах есть не более трёх вариантов действий. Первый — применение тактического ядерного оружия, что впоследствии может быть использовано против него самого. Второй — объявление о победе, которую Иран способен перечеркнуть уже на следующий день, открыто продемонстрировав несостоятельность подобного заявления.

Третий сценарий Кнутов описал как наиболее политически выгодный для Трампа — масштабный теракт на территории США, сопоставимый по последствиям с событиями 11 сентября 2001 года. По мнению аналитика, подобный инцидент способен сплотить американское общество вокруг президента и вывести его из репутационного кризиса. Кнутов также допустил, что такой инцидент может быть организован внутри политических структур.

Параллельно поступают сведения об иранской позиции по урегулированию конфликта. Согласно данным агентства Fars и издания Axios, Тегеран не рассматривает ни перемирие, ни переговоры с Вашингтоном как приемлемые на нынешнем этапе. Иранские официальные лица, по информации источников Axios, через посредников уведомили американскую сторону об отсутствии доверия к Трампу, сославшись на два предыдущих случая, когда президент США, по их убеждению, нарушил взятые на себя обязательства.

При этом Fars фиксирует, что за последние пять дней американская сторона существенно активизировала усилия по установлению косвенного диалога с Ираном через посредников. Однако Тегеран, по данным агентства, расценивает эти попытки как преждевременные и отвергает их.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru