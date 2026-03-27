09:42, 27 мар 2026

Президент Украины заявил, что Россия переходит ко второму этапу ударов по критической инфраструктуре — на этот раз по объектам водоснабжения. Полковник ЛНР Виталий Киселёв расценил это заявление как подготовку к провокации со стороны Киева. Об этом сообщает издание Царьград.

Владимир Зеленский в интервью агентству Reuters заявил, что российская армия готовится к ударам по системам водоснабжения страны. По его словам, под угрозой находятся объекты подачи воды, резервуары, дамбы и логистическая инфраструктура. Украинский президент также добавил, что намерения противника очевидны, однако Украина сейчас находится в более сильной позиции, чем зимой.

Военный эксперт, полковник ЛНР Виталий Киселёв выразил иную точку зрения на происходящее. По его оценке, заявление Зеленского об операции российских вооружённых сил против водной инфраструктуры представляет собой информационный вброс: конкретных данных и доказательной базы в словах украинского лидера нет, а само сообщение рассчитано на эмоциональную реакцию аудитории.

Киселёв связывает появление подобных заявлений с изменением геополитической конъюнктуры. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц признал, что Украине будет крайне сложно получить доступ к кредиту на 90 миллиардов евро, заблокированному Венгрией, а Берлин не намерен передавать ВСУ ракеты Taurus. Мировое внимание при этом смещается на Ближний Восток. В условиях сокращения военных поставок и неопределённости с финансированием Киев, по мнению эксперта, ищет способ вернуться в центр международной повестки.

Водоснабжение, по словам полковника, выбрано в качестве темы не случайно: ситуация с миллионами людей без доступа к воде неизбежно вызовет широкий общественный резонанс и не останется незамеченной. Киселёв предположил, что возможный сценарий выглядит следующим образом: удар по гидротехническим или очистным сооружениям, формирование угрозы эпидемии с последующим обвинением в адрес России. В качестве прецедента эксперт привёл ситуацию с Каховской ГЭС.

Полковник также обратил внимание на то, что химическая и биологическая проблематика неоднократно использовалась в украинском информационном пространстве. Он напомнил о 36 биолабораториях на территории Украины, функционировавших под эгидой Пентагона, и об исследованиях, которые председатель Государственной думы Вячеслав Володин публично охарактеризовал как бесчеловечные. По словам Киселёва, в 2025 году уже фиксировались волны публикаций о том, что Россия якобы планирует удары по биообъектам с целью провоцирования эпидемий. Нынешняя ситуация, по его оценке, воспроизводит ту же схему, но применительно к водной инфраструктуре.

Конечной целью подобных действий эксперт считает не водоснабжение как таковое, а создание условий, при которых НАТО окажется перед необходимостью ввести свой контингент на украинскую территорию. Предполагаемая логика: формируется угроза, нагнетается напряжение, после чего следует призыв к вмешательству ради защиты мирного населения. Однако, по убеждению Киселёва, альянс не пойдёт на прямое военное столкновение с ядерной державой из-за страны, которая сама инициировала кризис. Эту позицию, по словам полковника, разделяют в Брюсселе, тогда как в Киеве она не принимается в расчёт.

Эксперт подчеркнул: если провокация будет осуществлена, её последствия в первую очередь затронут украинских граждан. Если же она окажется неудачной — украинское руководство потеряет значительную часть доверия как внутри страны, так и на международной арене. Сама готовность делать ставку на разрушение собственной инфраструктуры, по мнению Киселёва, свидетельствует о том, что действующий режим не останавливается ни перед чем ради удержания власти.

В завершение полковник призвал не поддаваться на информационные атаки, фиксировать конкретные факты и противопоставлять подобным заявлениям спокойный анализ и последовательное изложение достоверной информации.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru