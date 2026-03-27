«Железный купол» не выдержал. Иранские удары обнажили просчёты Трампа — и этим воспользовались демократы

09:47, 27 мар 2026

Западные СМИ развернули кампанию критики в адрес Белого дома на фоне военных неудач США и Израиля в противостоянии с Ираном. Российский политолог объяснила, кто и зачем формирует этот нарратив.

Израильская система противоракетной обороны не справляется с иранскими атаками. Американские военные базы на Ближнем Востоке несут потери. На этом фоне западные медиа один за другим публикуют материалы с одним и тем же тезисом: Трамп ввязался в конфликт, не просчитав последствий. По мнению политолога, доцента департамента политологии Финансового университета при правительстве России Евгении Войко, за этим потоком публикаций стоит вполне конкретная внутриполитическая логика — и сигнал исходит вовсе не от внешних противников президента.

По последним данным КСИР, Ирану удалось поразить все базы вооружённых сил США в регионе. Параллельно продолжаются удары по Израилю — главному партнёру Вашингтона в этом противостоянии. «Железный купол» фиксирует пробои. Ситуация складывается так, что начало военной кампании против Тегерана всё чаще описывается как стратегический просчёт действующей администрации.

Войко в беседе с изданием Царьград указала, что в западном медиапространстве прослеживается элемент контригры именно против Трампа. Администрацию упрекают в том, что она втянулась в войну, не оценив реальных возможностей Ирана и не приняв во внимание угрозы для союзников. По словам эксперта, подобные материалы — это инструмент демократического лагеря, а не стихийная журналистика.

Политолог проводит прямую параллель с недавним прошлым: республиканцы последовательно критиковали демократов за поддержку Украины, теперь маятник качнулся в обратную сторону. Демократы, по её оценке, намеренно акцентируют внимание на неготовности Израиля к конфликту и на уязвимости американской стратегии в целом — чтобы зафиксировать слабость Трампа в публичном пространстве.

При этом «иранский вопрос», как напоминает Войко, существовал задолго до прихода нынешнего президента — он оставался открытым ещё при администрации Байдена. Это обстоятельство, по её мнению, лишает демократов морального превосходства, однако не мешает им использовать текущую ситуацию в своих интересах.

К политическому измерению добавляется и экономическое. Продолжающиеся обстрелы ставят под вопрос статус ОАЭ и Катара как безопасных центров притяжения капитала. Состоятельные резиденты и инвесторы переосмысливают риски присутствия в регионе. Репутация ближневосточных стран как стабильной «тихой гавани» оказалась под серьёзным давлением — и это также входит в число последствий, которые Вашингтон, судя по всему, не включил в расчёты при планировании кампании.

"Эта тема гарантированно вызовет панику": Грядёт катастрофа. Полковник Киселёв призвал серьёзно отнестись к заявлению Зеленского

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
