Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Зеленский сделал "ядерное заявление". И пошло: "Бешеная атака" на Россию. Массированный налёт ракет и БПЛА. Убит ребёнок

11:17, 28 мар 2026

В ночь с 27 на 28 марта украинские вооружённые силы нанесли масштабный удар по российским регионам. Министерство обороны России сообщило об уничтожении 155 вражеских беспилотников. В Ярославской области в результате атаки погиб ребёнок, его родители госпитализированы в тяжёлом состоянии.

Ночью 28 марта российские силы противовоздушной обороны отразили очередную крупную атаку со стороны Украины. По данным Министерства обороны Российской Федерации, над территорией страны было перехвачено и уничтожено в общей сложности 155 беспилотных летательных аппаратов противника.

Удары наносились по широкому кругу регионов: под угрозой оказались Крым, Белгородская, Воронежская, Ростовская, Самарская и Ленинградская области, а также ряд других субъектов федерации. В Пензенской и Оренбургской областях вводился режим ракетной опасности. Авиационные ограничения были введены как минимум в шести российских аэропортах.

Наиболее тяжёлые последствия зафиксированы в Ярославской области. Губернатор региона Михаил Евраев сообщил, что средствами ПВО было сбито более 30 беспилотников ВСУ. Тем не менее часть атаки достигла цели: повреждены торговый объект и несколько жилых домов, несколько человек получили ранения. Среди погибших — ребёнок; его родители находятся в тяжёлом состоянии. Губернатор выразил соболезнования семье и заявил о готовности региона оказать пострадавшим всестороннюю помощь, включая материальную.

В Самарской области, где также объявлялась ракетная опасность, сведений о жертвах и разрушениях жилой инфраструктуры не поступало. Губернатор Вячеслав Федорищев охарактеризовал попытку удара по региону как не принёсшую результата.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об уничтожении беспилотника и ракеты в Чертковском и Шолоховском районах. Информация о возможных пострадавших и повреждениях на момент публикации уточняется.

В Ленинградской области, по данным губернатора Александра Дрозденко, опубликованным в 06:08, были сбиты 18 вражеских аппаратов. Сведений о разрушениях и пострадавших не поступало.

В Москве мэр Сергей Собянин в своём телеграм-канале сообщил о перехвате беспилотника в 00:27, а затем, в 01:59, — ещё одного дрона на подлёте к городу. Данных о жертвах или разрушениях в столице не поступало.

Для сравнения: в ночь с 26 на 27 марта украинская сторона запускала на территорию России 85 беспилотников — нынешняя атака оказалась значительно масштабнее.

Удар был нанесён после заявлений президента Украины Владимира Зеленского, в которых он отверг возможность территориальных уступок по Донбассу и высказался о получении Украиной ядерного оружия как об одной из форм гарантий безопасности страны. Зеленский, в частности, заявил, что все указывают на ядерный статус России как на причину невозможности победы Украины, и поставил вопрос о том, какими в таком случае должны быть гарантии безопасности для украинской стороны.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Читайте также:

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен