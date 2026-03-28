Зеленский сделал "ядерное заявление". И пошло: "Бешеная атака" на Россию. Массированный налёт ракет и БПЛА. Убит ребёнок

11:17, 28 мар 2026

В ночь с 27 на 28 марта украинские вооружённые силы нанесли масштабный удар по российским регионам. Министерство обороны России сообщило об уничтожении 155 вражеских беспилотников. В Ярославской области в результате атаки погиб ребёнок, его родители госпитализированы в тяжёлом состоянии.

Удары наносились по широкому кругу регионов: под угрозой оказались Крым, Белгородская, Воронежская, Ростовская, Самарская и Ленинградская области, а также ряд других субъектов федерации. В Пензенской и Оренбургской областях вводился режим ракетной опасности. Авиационные ограничения были введены как минимум в шести российских аэропортах.

Наиболее тяжёлые последствия зафиксированы в Ярославской области. Губернатор региона Михаил Евраев сообщил, что средствами ПВО было сбито более 30 беспилотников ВСУ. Тем не менее часть атаки достигла цели: повреждены торговый объект и несколько жилых домов, несколько человек получили ранения. Среди погибших — ребёнок; его родители находятся в тяжёлом состоянии. Губернатор выразил соболезнования семье и заявил о готовности региона оказать пострадавшим всестороннюю помощь, включая материальную.

В Самарской области, где также объявлялась ракетная опасность, сведений о жертвах и разрушениях жилой инфраструктуры не поступало. Губернатор Вячеслав Федорищев охарактеризовал попытку удара по региону как не принёсшую результата.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об уничтожении беспилотника и ракеты в Чертковском и Шолоховском районах. Информация о возможных пострадавших и повреждениях на момент публикации уточняется.

В Ленинградской области, по данным губернатора Александра Дрозденко, опубликованным в 06:08, были сбиты 18 вражеских аппаратов. Сведений о разрушениях и пострадавших не поступало.

В Москве мэр Сергей Собянин в своём телеграм-канале сообщил о перехвате беспилотника в 00:27, а затем, в 01:59, — ещё одного дрона на подлёте к городу. Данных о жертвах или разрушениях в столице не поступало.

Для сравнения: в ночь с 26 на 27 марта украинская сторона запускала на территорию России 85 беспилотников — нынешняя атака оказалась значительно масштабнее.

Удар был нанесён после заявлений президента Украины Владимира Зеленского, в которых он отверг возможность территориальных уступок по Донбассу и высказался о получении Украиной ядерного оружия как об одной из форм гарантий безопасности страны. Зеленский, в частности, заявил, что все указывают на ядерный статус России как на причину невозможности победы Украины, и поставил вопрос о том, какими в таком случае должны быть гарантии безопасности для украинской стороны.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru