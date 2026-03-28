"Дерзкий удар" Франции по России. Захвачен танкер: От Путина - неожиданный ответ. Подготовлен особый спецдокумент

11:21, 28 мар 2026

Французские военно-морские силы при содействии Британии остановили в Средиземном море судно, следовавшее из Мурманска. В ответ российское правительство внесло в Госдуму законопроект, допускающий применение армии для освобождения граждан, задержанных иностранными судами.

Французские власти сообщили о задержании танкера Deyna, шедшего под флагом Мозамбика в Средиземном море. Морская префектура Франции объяснила перехват необходимостью проверки правомерности использования мозамбикского флага: по подозрению французской стороны, судно может входить в состав так называемого «теневого флота» России. Установлено, что танкер вышел из Мурманска. Операция была проведена совместно с британской стороной, после чего ВМС Франции сопроводили судно к месту якорной стоянки для проведения дальнейших проверок.

Реакция российского правительства привлекла внимание в том числе китайских аналитиков. Издание Sohu отметило, что ответный шаг Москвы оказался более значимым событием, чем сам факт задержания судна. Кабинет министров России внёс на рассмотрение Государственной думы законопроект, предусматривающий право применять вооружённые силы для защиты российских граждан в случае их ареста иностранными судами.

Китайские эксперты, на которых ссылается издание «АБН24», пояснили: законопроект наделяет Россию правом использовать военные инструменты для освобождения своих граждан при их задержании за рубежом. Таким образом, задержание судов, подозреваемых в связях с Россией, которое прежде влекло лишь дипломатические протесты, теперь может приобрести иное измерение с точки зрения возможных последствий.

Председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью «aif.ru» заявил, что действия коллективного Запада в отношении российских судов направлены на блокирование внешней торговли страны. По его словам, военно-морской флот является наиболее надёжным инструментом обеспечения безопасности судоходства. Патрушев подчеркнул, что присутствие значительных сил ВМФ необходимо на постоянной основе даже в отдалённых от России акваториях.

Автор: Семен Подгорный
