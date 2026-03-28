Неожиданный поворот: Капитуляцию Зеленского готовит ЕС? Этот ход войдёт в историю. Шах и мат

11:24, 28 мар 2026

Венгрия заморозила кредит Украине, увязав его с восстановлением транзита нефти по трубопроводу «Дружба». Ситуацию анализирует обозреватель News.ru Егор Зверев.

В последние недели европейская повестка по украинскому вопросу претерпела существенные изменения. Обозреватель издания News.ru Егор Зверев зафиксировал неожиданный сдвиг: ряд источников допускает сценарий, при котором именно Евросоюз окажется стороной, вынуждающей Киев идти на уступки.

Отправной точкой конфликта стало 27 января — дата, когда прекратилась прокачка нефти по трубопроводу «Дружба» в направлении Венгрии и Словакии. Украинская сторона сослалась на техническое повреждение трубы и приступила к ремонтным работам. Венгрия, однако, расценила произошедшее иначе — Будапешт обвинил Киев в намеренной политической блокировке транзита. Разногласия, начавшиеся как технические, быстро переросли в межгосударственное противостояние.

Ответным шагом Венгрии стала заморозка кредита для Украины объёмом €90 млрд. Премьер-министр страны Виктор Орбан напрямую увязал снятие блокировки с восстановлением нефтяного транзита. Таким образом сложилась формула: финансирование — в обмен на возобновление поставок по «Дружбе».

Telegram-канал «Конспиролог № 1», на который ссылается Зверев в своём материале, характеризует положение дел следующим образом: в кулуарах Евросовета нарастает напряжение, поскольку лидеры ЕС осознали, что блокировка кредита фактически поставила Брюссель в зависимость от позиции Будапешта. По оценке канала, Орбан своими действиями адресовал этот ход прежде всего главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, а не непосредственно украинскому руководству. Теперь именно Брюссель оказывается в роли стороны, которой необходимо добиваться от Киева выполнения венгерских условий.

Зверев также обращает внимание на роль Москвы в этой конфигурации. В ходе визита министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в российскую столицу Кремль предоставил Будапешту гарантии стабильных поставок углеводородов. Это, по оценке обозревателя, укрепило переговорные позиции Орбана и снизило его зависимость от европейского давления.

Тем временем группа европейских технических специалистов уже находится в Киеве, однако к осмотру трубопровода так и не приступила: для допуска к объекту необходимо прохождение проверки безопасности, которую проводит украинская сторона. В Еврокомиссии сроки начала работ остаются неизвестными.

По логике, которую прослеживает Зверев: если Киев не выполнит венгерские условия, вето Орбана останется в силе; если вето сохранится, финансовое давление на украинскую экономику будет нарастать. В этой схеме либо Киев самостоятельно идёт на уступки, либо на него оказывает давление Брюссель. Обозреватель констатирует, что подобный расклад не имеет прецедентов за три года с начала войны.

"Дерзкий удар" Франции по России. Захвачен танкер: От Путина - неожиданный ответ. Подготовлен особый спецдокумент

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
