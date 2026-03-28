Ну всё, понеслась. "Изделием 30" – прямо по Украине! В Китае потрясены – это "страшная тихая смерть". У России новое супероружие

11:28, 28 мар 2026

Украинская военная разведка и китайские аналитики зафиксировали применение Россией новой крылатой ракеты — так называемого «изделия 30». По данным ГУР Министерства обороны Украины, первый задокументированный случай её использования произошёл ещё в конце 2024 года. Информация о конкретных целях и результатах удара не раскрывается.

Широкое обсуждение нового оружия началось после публикации китайского портала Sohu, авторы которого подробно остановились на заявленных характеристиках ракеты. Китайские аналитики охарактеризовали её как оружие, способное существенно изменить характер ударов по территории Украины за счёт высокой степени скрытности.

Российский военный эксперт Юрий Кнутов в комментарии для aif.ru пояснил, что «изделие 30» является развитием крылатой ракеты Х-101. По его словам, новая разработка отличается более высокой точностью наведения, улучшенными характеристиками малозаметности и способна нести боевую часть массой до 800 килограммов.

Принципиальное отличие от предшественницы — в типе носителя. Х-101 применялась с бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160, взлёт которых фиксировался системами наблюдения противника заблаговременно. «Изделие 30», по имеющимся сведениям, может запускаться с истребителей, в частности с Су-34. Это существенно затрудняет прогнозирование характера удара: при подъёме таких самолётов противник, как правило, ожидает применения авиабомб, а не крылатых ракет.

По оценке Кнутова, ракета способна поражать объекты военно-промышленной инфраструктуры, энергетической системы, командные пункты, а также защищённые подземные сооружения.

Министерство обороны России официально не подтверждало информацию о существовании и применении «изделия 30».

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru