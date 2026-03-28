Крупнейшая ошибка Прибалтики: "Фокусы" с дронами обернутся страшными ударами России. НАТО не поможет

11:31, 28 мар 2026

Три прибалтийских государства предоставили воздушный коридор для украинских беспилотников, атакующих Петербург и Ленобласть. Официальных подтверждений пока нет, однако эксперт уже оценил возможные последствия.

Латвия, Литва и Эстония предположительно разрешили пролёт украинских беспилотных летательных аппаратов через своё воздушное пространство для нанесения ударов по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Сведения об этом распространил Telegram-канал Mash. Официальных заявлений со стороны властей трёх государств на текущий момент не поступало.

Научный сотрудник отдела Прибалтики Института стран СНГ Руслан Панкратов прокомментировал ситуацию в беседе с изданием Царьград. По его оценке, географическая удалённость линии боевого соприкосновения от Петербурга придаёт опубликованным сведениям определённое правдоподобие.

Панкратов указал, что в случае подтверждения информации речь будет идти не о дипломатическом жесте, а о непосредственном участии Вильнюса, Риги и Таллина в вооружённых действиях против России. По его словам, предоставление воздушного коридора ударным беспилотникам принципиально отличается от транзита и влечёт за собой иные правовые последствия: у российской стороны в таком случае возникают основания рассматривать военную инфраструктуру этих государств как правомерные цели при продолжении подобной практики.

Эксперт также обозначил возможные направления ответных мер. По его словам, реакция может включать усиление группировки противовоздушной обороны и средств радиоэлектронной борьбы на Северо-Западном направлении, а также пересмотр ограничений на действия в отношении объектов, задействованных в запуске и наведении беспилотных аппаратов, вне зависимости от государственной принадлежности таких объектов.

Отдельно Панкратов остановился на вопросе применимости пятой статьи Устава НАТО, предусматривающей механизм коллективной обороны. По его мнению, данное положение в описанном контексте не может служить защитным инструментом для прибалтийских государств, поскольку распространяется на случаи нападения, но не на ситуации, возникающие вследствие самостоятельных действий стран альянса.

Панкратов резюмировал: допустив использование своей территории для ударов по российским городам, Латвия, Литва и Эстония фактически превращают её в потенциальный плацдарм. Каждый последующий пролёт украинских дронов через их воздушное пространство, по оценке эксперта, будет означать пересечение порогового рубежа, после которого под угрозой окажутся военные объекты, портовая и энергетическая инфраструктура этих государств.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru