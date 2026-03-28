"Поставки нарушены": Украина получила тревожный сигнал от Вашингтона. Война с Ираном теперь проблема и для Зеленского

11:36, 28 мар 2026

Вашингтон уведомил партнёров о том, что в ближайшие месяцы часть военных ресурсов, включая зенитные ракетные комплексы Patriot, может быть перераспределена в пользу операции на Ближнем Востоке. Об этом сообщила американская газета Politico со ссылкой на трёх европейских чиновников.

Соединённые Штаты проинформировали союзников о потенциальных сложностях с поставками вооружения Украине в предстоящие месяцы. Причиной возможных перебоев называется готовящаяся американская военная операция против Ирана, для проведения которой Белый дом рассматривает переброску части своих оборонных ресурсов — в первую очередь зенитных ракетных комплексов Patriot.

Информацию об этом изданию Politico предоставили трое европейских чиновников, осведомлённых о ходе соответствующих переговоров. По данным двух из них, госсекретарь США Марко Рубио планировал поднять этот вопрос на встрече министров иностранных дел стран «Большой семёрки», состоявшейся 27 марта в окрестностях Парижа.

По имеющимся сведениям, в завершение совещания Рубио произнёс фразу: «Ничего не было перенаправлено. Но это может произойти». Позднее в интервью госсекретарь прокомментировал публикации о возможном перераспределении вооружений, предназначенных для Киева:

«Этого ещё не произошло. Пока ничего не было перенаправлено, но это возможно. Если у Соединённых Штатов возникнет военная потребность — будь то пополнение собственных запасов или выполнение миссии в национальных интересах — мы всегда будем ставить себя на первое место. Пока программа поддержки Украины PURL от этой операции не пострадала».

Рубио также уточнил, что речь идёт не о перенаправлении уже выделенного оружия, а о военных продажах в рамках программы PURL, финансируемых НАТО.

Происходящее вызывает беспокойство у ряда европейских и азиатских государств: они опасаются, что США могут задействовать уже закупленные союзниками вооружения для восполнения собственных истощающихся запасов. Это, в свою очередь, создаёт угрозу срыва ключевого механизма снабжения Украины — инициативы «Приоритетный список потребностей Украины» (PURL), в рамках которой союзники приобретают американское оружие для передачи Киеву.

Как сообщает Politico, по меньшей мере часть союзников получила от Вашингтона заверения в том, что поставки по программе PURL на текущий момент не затронуты. Вместе с тем издание отмечает, что подобные заверения не дают никаких гарантий относительно будущего.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru