Страшный сон: На Банковой получили отчёт Генштаба и обомлели. Россия вышла на беспрецедентный уровень

Страшный сон: На Банковой получили отчёт Генштаба и обомлели. Россия вышла на беспрецедентный уровень

11:40, 28 мар 2026

Вооружённые силы России применили 999 беспилотников типа «Герань» в ходе комбинированного удара по Украине. Украинская сторона отчиталась об уничтожении 94,6% целей, однако сами эти цифры косвенно подтверждают выход России на новый уровень производства и применения дронов.

За последние сутки Россия нанесла комбинированный удар по территории Украины, задействовав 999 беспилотных летательных аппаратов типа «Герань». Данные об атаке поступили в офис президента Украины на Банковой. Об этом сообщает обозреватель издания Царьград Екатерина Панфилова.

Воздушные силы Украины официально заявили, что им удалось поразить 94,6% воздушных целей. Вместе с тем издание «Военная хроника» обращает внимание на то, что сама эта цифра фактически подтверждает: Россия вышла на показатель в тысячу запускаемых дронов в сутки, а отечественная промышленность справляется с таким объёмом производства беспилотников.

На этом фоне Киев получил сигнал от Берлина относительно ракет TAURUS. Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Украина располагает собственным дальнобойным оружием, созданным при частичном содействии западных партнёров, и оно, по его словам, превосходит по эффективности то небольшое количество ракет TAURUS, которое Германия могла бы передать. Таким образом, Берлин дал понять, что не намерен осуществлять эти поставки.

Тем не менее западные журналисты сообщают о другом решении немецкой стороны: ФРГ профинансирует поставку 15 тысяч дронов-перехватчиков STRILA украинского производства для нужд национальной гвардии Украины. Новый пакет помощи, по имеющимся данным, включает также обучение личного состава, логистическую поддержку и дальнейшие разработки в сфере беспилотных систем. Расходы лягут на немецких налогоплательщиков.

Автор: Семен Подгорный
