12:01, 29 мар 2026

Минобороны России 29 марта подтвердило освобождение Брусовки в ДНР — населённого пункта, открывающего оперативные возможности для охвата Славянска с севера. В ту же ночь самолёты МиГ-31К нанесли гиперзвуковой удар по военному аэродрому в Хмельницкой области. На дипломатическом фронте Зеленский и Рубио публично обменялись взаимными обвинениями во лжи.

29 марта 2025 года русские войска заняли село Брусовка в Донецкой Народной Республике — стратегически значимый населённый пункт на северо-западных подступах к Славянску. Об этом сообщило Министерство обороны России. Одновременно ВКС нанесли ракетный удар по военному аэродрому в Хмельницкой области. Информацию публикует Mash.

Брусовка находится в 7 километрах к югу от Красного Лимана и в 10 километрах к северо-западу от Славянска. Подразделения группировки войск «Запад» завершили операцию по занятию населённого пункта в результате активных боевых действий, выполнив поставленную задачу. Минобороны России официально подтвердило факт перехода села под контроль российских военных.

Военный обозреватель Александр Коц пояснил оперативный смысл произошедшего: Красный Лиман открывает путь для наступления на Славянск с севера. В случае его взятия крупная агломерация окажется охвачена с нескольких направлений — с юга и запада её уже поджимает группировка «Юг».

В ту же ночь, с 28 на 29 марта, самолёты МиГ-31К Воздушно-космических сил России произвели пуски гиперзвуковых ракет Х-47М «Кинжал» по объектам в районе военного аэродрома в Староконстантинове Хмельницкой области. Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котёнок. С украинской стороны поступали сведения о взрывах и возгорании на месте удара. Возможность повторных пусков там не исключали.

Параллельно координатор николаевского подполья Сергей Лебедев зафиксировал напряжённую ночь в Николаеве: несколько воздушных тревог, прилёты в посёлке Котовского и отключения электроснабжения в ряде районов города. Отдельно он описал инцидент с участием 26-летнего местного жителя, вступившего в конфликт с сотрудником территориального центра комплектования. Отец молодого человека ударил представителя украинского военкомата ножом. Оба успели скрыться. Пострадавший сотрудник ТЦК госпитализирован.

На линии боевого соприкосновения обстановка остаётся тяжёлой. Telegram-канал «Два майора» сообщает, что российские подразделения ежедневно продвигаются в Донбассе, однако темп наступления сдерживается активным применением противником FPV-дронов. Беспилотники противника поражают цели не только непосредственно на линии фронта, но и в тактическом тылу на глубине нескольких десятков километров. Воздушные ретрансляторы дают возможность направлять такие аппараты на значительные расстояния. По оценке авторов канала, решение проблемы противодействия беспилотникам всех типов способно изменить соотношение сил на фронте.

На этой неделе противник нанёс третью за семь дней атаку на порт Усть-Луга. По данным того же канала, удар причинил серьёзный ущерб и привёл к временной остановке нефтяных отгрузок. Большинство беспилотников было уничтожено, однако прорвавшимся удалось поразить объекты инфраструктуры. Ещё одним целевым ударом стало поражение строящегося в Выборге пограничного сторожевого корабля ледового класса — одного из немногих судов, предназначенных для сопровождения торговых конвоев по Северному морскому пути. Авторы канала расценивают произошедшее как удар по долгосрочному экономическому потенциалу России, и указывают, что меры противодействия беспилотникам, актуальные в 2022–2023 годах, уже не отвечают нынешним масштабам угрозы.

На дипломатическом направлении публичный конфликт между Киевом и Вашингтоном продолжает развиваться. Государственный секретарь США Марко Рубио ранее назвал ложью утверждение Владимира Зеленского о том, что американская сторона оказывает давление на Украину с целью вывода войск из Донецкой Народной Республики. Зеленский в ответ заявил, что лично никому не лгал, и дал понять, что озвучил лишь часть имеющейся у него информации. Он также сообщил, что США рассматривают возможность предоставления Украине гарантий безопасности только после выполнения российских условий о выводе украинских войск с территорий Донбасса. По словам Зеленского, Киев добивался получения таких гарантий до окончания боевых действий, однако получил отказ.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru