Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
Несколько сотен бойцов из Чечни: Кадыров рассказал о новой отправке

12:04, 29 мар 2026

Глава Чеченской Республики заявил, что регион занимает первое место по числу направленных на фронт участников специальной военной операции.

Рамзан Кадыров в своём телеграм-канале объявил о новой отправке военнослужащих из Чеченской Республики в зону специальной военной операции. По данным, которые привёл руководитель региона, к линии боевого соприкосновения выдвинулись несколько сотен человек.

Кадыров подчеркнул, что участие в СВО для жителей республики остаётся исключительно добровольным. По его словам, Чечня удерживает лидирующую позицию среди российских регионов по этому показателю. Ранее руководитель Регионального оперативного штаба по проведению СВО Магомед Даудов сообщал, что за всё время конфликта на Украине на фронт отправились 70 520 жителей республики, из которых 24 500 человек являются добровольцами.

Новая группа бойцов прошла подготовку в Российском университете спецназа имени Владимира Путина. Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова обеспечил военнослужащих необходимым снаряжением и взял на себя организационное сопровождение отправки.

Днём ранее, 27 марта, Кадыров также информировал об очередном направлении бойцов на передовую, отметив, что каждый из них прошёл серьёзный курс подготовки в учебном центре республики.

В мае прошлого года президент России Владимир Путин сообщал, что ежемесячно на фронт по собственному желанию уходят от 50 до 60 тысяч человек. Помимо добровольцев, в зону СВО продолжают направляться и осуждённые, избравшие прохождение военной службы в качестве альтернативы отбыванию наказания. Чеченская Республика, по заявлению её руководителя, участвует в этом процессе в числе первых.

Читайте также:

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен