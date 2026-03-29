Несколько сотен бойцов из Чечни: Кадыров рассказал о новой отправке

12:04, 29 мар 2026

Глава Чеченской Республики заявил, что регион занимает первое место по числу направленных на фронт участников специальной военной операции.

Рамзан Кадыров в своём телеграм-канале объявил о новой отправке военнослужащих из Чеченской Республики в зону специальной военной операции. По данным, которые привёл руководитель региона, к линии боевого соприкосновения выдвинулись несколько сотен человек.

Кадыров подчеркнул, что участие в СВО для жителей республики остаётся исключительно добровольным. По его словам, Чечня удерживает лидирующую позицию среди российских регионов по этому показателю. Ранее руководитель Регионального оперативного штаба по проведению СВО Магомед Даудов сообщал, что за всё время конфликта на Украине на фронт отправились 70 520 жителей республики, из которых 24 500 человек являются добровольцами.

Новая группа бойцов прошла подготовку в Российском университете спецназа имени Владимира Путина. Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова обеспечил военнослужащих необходимым снаряжением и взял на себя организационное сопровождение отправки.

Днём ранее, 27 марта, Кадыров также информировал об очередном направлении бойцов на передовую, отметив, что каждый из них прошёл серьёзный курс подготовки в учебном центре республики.

В мае прошлого года президент России Владимир Путин сообщал, что ежемесячно на фронт по собственному желанию уходят от 50 до 60 тысяч человек. Помимо добровольцев, в зону СВО продолжают направляться и осуждённые, избравшие прохождение военной службы в качестве альтернативы отбыванию наказания. Чеченская Республика, по заявлению её руководителя, участвует в этом процессе в числе первых.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru