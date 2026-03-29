Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
Люди гибнут из-за чиновников. Головой вообще думали? В России разгорелся скандал из-за блокировки интернета

12:08, 29 мар 2026

Глава Белгородской области во время прямой линии публично зачитал обращение местного жителя, обвинившего чиновников в гибели людей из-за отключений связи. Ситуацию прокомментировали военный корреспондент и аналитик.

Прямая линия губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова стала площадкой для острой публичной дискуссии о блокировках мобильного интернета и мессенджера Telegram в приграничном регионе, ежедневно подвергающемся ударам беспилотников. В ходе эфира глава области зачитал обращение одного из местных жителей, в котором содержались прямые вопросы к тем, кто принимал решение об ограничениях связи.

«Кто будет отвечать за смерти людей, которые не смогли получить информацию о дронах из-за отключения мобильного интернета? Головой вообще думали те, кто это сделал? „Белый список“ не работает — половина сервисов недоступна. Дроны как летели, так и летят, им это не помеха. РКН судить надо», — такими словами жителя области Гладков огласил в прямом эфире.

Техническую подоплёку происходящего разъяснил военный корреспондент Евгений Поддубный. По его словам, push-уведомления об угрозах обстрела и иных чрезвычайных ситуациях функционируют через зарубежные серверы с постоянно меняющимися адресами, число которых исчисляется тысячами. Включить их в «белый список» без открытия доступа ко всем заблокированным в России ресурсам технически невозможно. При этом своевременное получение таких оповещений в Белгородской области напрямую влияет на выживаемость мирного населения.

Тема ограничений мобильного интернета и Telegram активно обсуждается не в оппозиционных кругах, а среди людей, придерживающихся патриотических взглядов. Руководитель благотворительного фонда «Соотечественник», аналитик Александр Босых в беседе с изданием Царьград охарактеризовал принятые решения как «выстрел себе в ногу». По его оценке, русскоязычная повестка занимает доминирующее положение в Telegram, а многомиллионные каналы читает в том числе зарубежная аудитория. На этом фоне введённые ограничения, по мнению аналитика, создали угрозу для жизни людей в прифронтовых районах.

«Люди гибнут из-за действий чиновников, желающих выслужиться, но не умеющих просчитать последствия своих решений», — заявил Босых, комментируя ситуацию с безопасностью в приграничной зоне.

Аналитик также указал на системную проблему: аппаратная база, программное обеспечение и цифровые сервисы в России в значительной мере являются зарубежными разработками, что делает их работу по отечественным правилам крайне затруднительной. По словам Босых, время, ресурсы и понимание проблемы у властей имелись ещё с 1990-х годов, однако системный подход к созданию собственных технологий так и не был сформирован: вместо разработки принято было закупать готовое. Отечественные операционные системы существуют, но их массовое внедрение займёт годы. Со смартфонами картина ещё сложнее — принуждение граждан к покупке новых устройств способно вызвать широкое недовольство.

Дополнительную напряжённость в ситуацию вносят сведения о том, что израильское программное обеспечение было обнаружено в российских системах видеонаблюдения, а Израиль заявлял о возможности слежки за российскими чиновниками через камеры наблюдения.

Абсурдность сложившегося положения, по мнению аналитика, проявляется и в бытовых деталях: во время отключений мобильного интернета в Москве оказались недоступны туалеты, поскольку платёжные системы, необходимые для их открытия, перестали функционировать.

«Чиновники вляпались в войну с интернетом, которую им не выиграть. Они, помимо того, что выставили государство на посмешище, ещё и виноваты в гибели людей в прифронтовой зоне», — резюмировал Босых.

По мнению аналитика, в сложившихся обстоятельствах необходимо признать допущенные просчёты, провести системный анализ проблем и разработать план поэтапного перехода на отечественное оборудование и программное обеспечение в течение пяти лет. При этом Босых подчеркнул: речь должна идти именно о производстве собственного оборудования, а не о закупке зарубежного с последующей сменой маркировки.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен