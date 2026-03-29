Люди гибнут из-за чиновников. Головой вообще думали? В России разгорелся скандал из-за блокировки интернета

12:08, 29 мар 2026

Глава Белгородской области во время прямой линии публично зачитал обращение местного жителя, обвинившего чиновников в гибели людей из-за отключений связи. Ситуацию прокомментировали военный корреспондент и аналитик.

Прямая линия губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова стала площадкой для острой публичной дискуссии о блокировках мобильного интернета и мессенджера Telegram в приграничном регионе, ежедневно подвергающемся ударам беспилотников. В ходе эфира глава области зачитал обращение одного из местных жителей, в котором содержались прямые вопросы к тем, кто принимал решение об ограничениях связи.

«Кто будет отвечать за смерти людей, которые не смогли получить информацию о дронах из-за отключения мобильного интернета? Головой вообще думали те, кто это сделал? „Белый список“ не работает — половина сервисов недоступна. Дроны как летели, так и летят, им это не помеха. РКН судить надо», — такими словами жителя области Гладков огласил в прямом эфире.

Техническую подоплёку происходящего разъяснил военный корреспондент Евгений Поддубный. По его словам, push-уведомления об угрозах обстрела и иных чрезвычайных ситуациях функционируют через зарубежные серверы с постоянно меняющимися адресами, число которых исчисляется тысячами. Включить их в «белый список» без открытия доступа ко всем заблокированным в России ресурсам технически невозможно. При этом своевременное получение таких оповещений в Белгородской области напрямую влияет на выживаемость мирного населения.

Тема ограничений мобильного интернета и Telegram активно обсуждается не в оппозиционных кругах, а среди людей, придерживающихся патриотических взглядов. Руководитель благотворительного фонда «Соотечественник», аналитик Александр Босых в беседе с изданием Царьград охарактеризовал принятые решения как «выстрел себе в ногу». По его оценке, русскоязычная повестка занимает доминирующее положение в Telegram, а многомиллионные каналы читает в том числе зарубежная аудитория. На этом фоне введённые ограничения, по мнению аналитика, создали угрозу для жизни людей в прифронтовых районах.

«Люди гибнут из-за действий чиновников, желающих выслужиться, но не умеющих просчитать последствия своих решений», — заявил Босых, комментируя ситуацию с безопасностью в приграничной зоне.

Аналитик также указал на системную проблему: аппаратная база, программное обеспечение и цифровые сервисы в России в значительной мере являются зарубежными разработками, что делает их работу по отечественным правилам крайне затруднительной. По словам Босых, время, ресурсы и понимание проблемы у властей имелись ещё с 1990-х годов, однако системный подход к созданию собственных технологий так и не был сформирован: вместо разработки принято было закупать готовое. Отечественные операционные системы существуют, но их массовое внедрение займёт годы. Со смартфонами картина ещё сложнее — принуждение граждан к покупке новых устройств способно вызвать широкое недовольство.

Дополнительную напряжённость в ситуацию вносят сведения о том, что израильское программное обеспечение было обнаружено в российских системах видеонаблюдения, а Израиль заявлял о возможности слежки за российскими чиновниками через камеры наблюдения.

Абсурдность сложившегося положения, по мнению аналитика, проявляется и в бытовых деталях: во время отключений мобильного интернета в Москве оказались недоступны туалеты, поскольку платёжные системы, необходимые для их открытия, перестали функционировать.

«Чиновники вляпались в войну с интернетом, которую им не выиграть. Они, помимо того, что выставили государство на посмешище, ещё и виноваты в гибели людей в прифронтовой зоне», — резюмировал Босых.

По мнению аналитика, в сложившихся обстоятельствах необходимо признать допущенные просчёты, провести системный анализ проблем и разработать план поэтапного перехода на отечественное оборудование и программное обеспечение в течение пяти лет. При этом Босых подчеркнул: речь должна идти именно о производстве собственного оборудования, а не о закупке зарубежного с последующей сменой маркировки.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru