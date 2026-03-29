"Мы в порядке, тверды, спокойны": Мадуро опубликовал обращение из США

12:20, 29 мар 2026

Президент Венесуэлы впервые вышел на связь после задержания в январе — его слова появились в соцсетях на фоне продолжающегося судебного процесса в Нью-Йорке.

Николас Мадуро, находящийся под стражей в США с 3 января, 29 марта разместил на своей странице в соцсети X первое публичное обращение к своим сторонникам с момента задержания. Об этом сообщают российские и зарубежные СМИ.

В своём сообщении венесуэльский лидер заявил, что он и его супруга чувствуют себя хорошо и сохраняют внутреннюю устойчивость. «Мы в порядке, тверды, спокойны», — написал политик. Он также выразил благодарность всем, кто направлял ему слова поддержки. По его словам, каждое такое послание помогает ему духовно. В завершение обращения Мадуро призвал граждан страны к диалогу, взаимному уважению и сохранению национального единства.

Обращение было опубликовано на фоне продолжающегося судебного разбирательства. 27 марта в федеральном суде Нью-Йорка состоялось второе заседание по делу Мадуро и его жены Силии Флорес. По данным корреспондента РИА Новости, президент появился в зале суда в оливковой тюремной одежде, без наручников, однако в кандалах. Очевидцы отметили, что за время содержания под стражей он заметно похудел.

В ходе заседания адвокаты президента заявили ходатайство о прекращении уголовного преследования. Защита сослалась на то, что американские санкции лишают возможности оплачивать юридические услуги из государственного бюджета Венесуэлы. Суд отклонил это требование, хотя и счёл доводы обвинения в данном вопросе недостаточно обоснованными.

Мадуро и его супруга были задержаны 3 января в ходе внезапной операции, проведённой американскими силовыми структурами на территории Венесуэлы. Президент США Дональд Трамп объявил, что задержанным предъявлены обвинения в наркотерроризме. Уже 5 января супруги предстали перед федеральным судом Южного округа Нью-Йорка и не признали свою вину.

С момента ареста Мадуро президентские полномочия в Венесуэле перешли к Делси Родригес, прежде занимавшей должность исполнительного вице-президента. Расследование со стороны американского правосудия продолжается: генеральный прокурор США Пэм Бонди сообщила, что ведомство рассматривает возможность расширения круга обвиняемых. По её словам, к делу могут быть привлечены другие участники событий. Среди уже фигурирующих в деле лиц — сын президента Герра Мадуро и министр внутренних дел страны Диосдадо Кабельо.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru