Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

"Мы в порядке, тверды, спокойны": Мадуро опубликовал обращение из США

12:20, 29 мар 2026

Президент Венесуэлы впервые вышел на связь после задержания в январе — его слова появились в соцсетях на фоне продолжающегося судебного процесса в Нью-Йорке.

Николас Мадуро, находящийся под стражей в США с 3 января, 29 марта разместил на своей странице в соцсети X первое публичное обращение к своим сторонникам с момента задержания. Об этом сообщают российские и зарубежные СМИ.

В своём сообщении венесуэльский лидер заявил, что он и его супруга чувствуют себя хорошо и сохраняют внутреннюю устойчивость. «Мы в порядке, тверды, спокойны», — написал политик. Он также выразил благодарность всем, кто направлял ему слова поддержки. По его словам, каждое такое послание помогает ему духовно. В завершение обращения Мадуро призвал граждан страны к диалогу, взаимному уважению и сохранению национального единства.

Обращение было опубликовано на фоне продолжающегося судебного разбирательства. 27 марта в федеральном суде Нью-Йорка состоялось второе заседание по делу Мадуро и его жены Силии Флорес. По данным корреспондента РИА Новости, президент появился в зале суда в оливковой тюремной одежде, без наручников, однако в кандалах. Очевидцы отметили, что за время содержания под стражей он заметно похудел.

В ходе заседания адвокаты президента заявили ходатайство о прекращении уголовного преследования. Защита сослалась на то, что американские санкции лишают возможности оплачивать юридические услуги из государственного бюджета Венесуэлы. Суд отклонил это требование, хотя и счёл доводы обвинения в данном вопросе недостаточно обоснованными.

Мадуро и его супруга были задержаны 3 января в ходе внезапной операции, проведённой американскими силовыми структурами на территории Венесуэлы. Президент США Дональд Трамп объявил, что задержанным предъявлены обвинения в наркотерроризме. Уже 5 января супруги предстали перед федеральным судом Южного округа Нью-Йорка и не признали свою вину.

С момента ареста Мадуро президентские полномочия в Венесуэле перешли к Делси Родригес, прежде занимавшей должность исполнительного вице-президента. Расследование со стороны американского правосудия продолжается: генеральный прокурор США Пэм Бонди сообщила, что ведомство рассматривает возможность расширения круга обвиняемых. По её словам, к делу могут быть привлечены другие участники событий. Среди уже фигурирующих в деле лиц — сын президента Герра Мадуро и министр внутренних дел страны Диосдадо Кабельо.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен