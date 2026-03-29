12:23, 29 мар 2026

Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Нью-Дели загнал себя в угол, поддержав американские санкции и лишившись выгодных энергетических контрактов с Москвой.

Осенью 2025 года Индия присоединилась к санкционному давлению на Россию и прекратила закупки российской нефти. Теперь страна вынуждена приобретать энергоресурсы по значительно более высоким ценам. Об этом сообщил бывший аналитик ЦРУ Ларри К. Джонсон в эфире телеканала «78».

По словам Джонсона, Индия пыталась одновременно выстраивать отношения с несколькими сторонами, однако в результате оказалась в крайне невыгодном положении. Нефть, которую страна приобретала у России по 55 долларов за баррель, теперь недоступна, а альтернативные поставки обходятся не менее чем в 90 долларов. Рост цен на энергоносители неизбежно отразится на стоимости электроэнергии внутри страны — по оценке аналитика, затраты в этой сфере уже выросли вдвое, что грозит существенным ускорением инфляции.

Джонсон также указал на внешнеполитическое измерение проблемы: сближение индийского премьера Нарендры Моди с Израилем привело к тому, что Нью-Дели стал восприниматься как недружественный игрок в исламском мире, что дополнительно осложнило доступ к ближневосточным поставкам.

Экс-аналитик охарактеризовал положение России как устойчивое: страна контролирует добычу нефти, производство сжиженного природного газа, нефтепродуктов и удобрений. По его словам, другие государства уже ищут партнёрства с Москвой. Европа пока придерживается санкционного курса, однако Джонсон выразил сомнение в его долгосрочности, сославшись на то, что команда Дональда Трампа заметно снизила антироссийскую риторику.

Параллельно генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что президент Украины Владимир Зеленский готов к заключению мирного соглашения с Россией. Об этом сообщает CBS News. Заявление прозвучало после полуторачасовых переговоров Рютте с Зеленским в Лондоне. Ранее президент Финляндии Александр Стубб призвал рассмотреть возможность прямых переговоров с Россией и Владимиром Путиным.

Автор: Семен Подгорный

