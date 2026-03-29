"Это паркетная армия": Инсайдер указал на единственный шанс Израиля продлить войну с Ираном

12:27, 29 мар 2026

Украинский аналитик объяснил, при каком условии Израиль способен удержать коалицию в войне против Ирана и почему саудовская армия может оказаться бесполезной даже при огромных вложениях.

Израиль располагает лишь одним реальным сценарием для продолжения войны с Ираном — втянуть в противостояние Саудовскую Аравию. Такой прогноз опубликовал в своём Telegram-канале украинский экономист и финансовый аналитик, эксперт аналитического центра «Объединённая Украина» Алексей Кущ.

По его оценке, позиция Эр-Рияда в нынешнем конфликте носит принципиальный характер. Саудовская Аравия — крупнейшее государство Аравийского полуострова как по территории, так и по населению: более 35 миллионов человек. Среди монархий Персидского залива королевство располагает наиболее многочисленными вооружёнными силами и входит в десятку мировых лидеров по объёму военных расходов.

Если Эр-Рияд откажется от участия в войне против Ирана, остальные монархии Залива последуют его примеру, считает аналитик.

При этом Кущ указывает на ряд факторов, осложняющих возможное вступление Саудовской Аравии в конфликт. В сфере обороны королевство в последнее время сместило акцент в сторону сотрудничества с ядерным Пакистаном, подписав с ним соответствующее соглашение. Однако Исламабад, по оценке эксперта, вряд ли решится воевать против Ирана: внутри страны мусульманское сообщество категорически не приемлет участия на стороне Израиля.

Дополнительным ограничителем служит дипломатическая история: несколько лет назад при посредничестве Китая Эр-Рияд возобновил отношения с Тегераном. Кроме того, сухопутные силы королевства уже демонстрировали слабость — в боях с йеменскими шиитами они раз за разом терпели неудачи.

Это «паркетная армия»: много дорогостоящего вооружения, но нет системы его комплексного применения, — поясняет Кущ.

Параллельно, по словам аналитика, разворачивается скрытое соперничество за Ирак. В зависимости от того, усилятся ли там проиранские шиитские группировки или антииранские суннитские силы при поддержке Сирии в рамках так называемого халифатского проекта, страна может оказаться в разных лагерях.

В случае вовлечения Саудовской Аравии, считает Кущ, возникнет классическая конфигурация прокси-войны: Израиль обеспечивает технологии и вооружение, Саудовская Аравия — финансирование, Сирия выступает как «пехота на земле». При этом Сирия, по мнению аналитика, способна одновременно «продать» эту роль сразу нескольким игрокам — и Катару с Турцией, и Эр-Рияду с Тель-Авивом.

Подобная стратегия для Израиля сопряжена с серьёзным риском: формирующаяся суннитская ось в любой момент может развернуться против него самого, предупреждает эксперт.

Если Израиль в ближайшее время не включит Саудовскую Аравию в войну, он рискует столкнуться с выходом США из конфликта и с образованием шиитского союза Ирана и Ирака, тогда как монархии Залива устремятся на примирение с Тегераном при китайском посредничестве, — прогнозирует Кущ.

По его итоговой оценке, саудовская королевская семья стоит перед принципиальным выбором: вступить в войну на стороне Вашингтона и Тель-Авива или выбрать путь урегулирования при участии Пекина.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru