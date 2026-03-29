"Это паркетная армия": Инсайдер указал на единственный шанс Израиля продлить войну с Ираном

12:27, 29 мар 2026

Украинский аналитик объяснил, при каком условии Израиль способен удержать коалицию в войне против Ирана и почему саудовская армия может оказаться бесполезной даже при огромных вложениях.

Израиль располагает лишь одним реальным сценарием для продолжения войны с Ираном — втянуть в противостояние Саудовскую Аравию. Такой прогноз опубликовал в своём Telegram-канале украинский экономист и финансовый аналитик, эксперт аналитического центра «Объединённая Украина» Алексей Кущ.

По его оценке, позиция Эр-Рияда в нынешнем конфликте носит принципиальный характер. Саудовская Аравия — крупнейшее государство Аравийского полуострова как по территории, так и по населению: более 35 миллионов человек. Среди монархий Персидского залива королевство располагает наиболее многочисленными вооружёнными силами и входит в десятку мировых лидеров по объёму военных расходов.

Если Эр-Рияд откажется от участия в войне против Ирана, остальные монархии Залива последуют его примеру, считает аналитик.

При этом Кущ указывает на ряд факторов, осложняющих возможное вступление Саудовской Аравии в конфликт. В сфере обороны королевство в последнее время сместило акцент в сторону сотрудничества с ядерным Пакистаном, подписав с ним соответствующее соглашение. Однако Исламабад, по оценке эксперта, вряд ли решится воевать против Ирана: внутри страны мусульманское сообщество категорически не приемлет участия на стороне Израиля.

Дополнительным ограничителем служит дипломатическая история: несколько лет назад при посредничестве Китая Эр-Рияд возобновил отношения с Тегераном. Кроме того, сухопутные силы королевства уже демонстрировали слабость — в боях с йеменскими шиитами они раз за разом терпели неудачи.

Это «паркетная армия»: много дорогостоящего вооружения, но нет системы его комплексного применения, — поясняет Кущ.

Параллельно, по словам аналитика, разворачивается скрытое соперничество за Ирак. В зависимости от того, усилятся ли там проиранские шиитские группировки или антииранские суннитские силы при поддержке Сирии в рамках так называемого халифатского проекта, страна может оказаться в разных лагерях.

В случае вовлечения Саудовской Аравии, считает Кущ, возникнет классическая конфигурация прокси-войны: Израиль обеспечивает технологии и вооружение, Саудовская Аравия — финансирование, Сирия выступает как «пехота на земле». При этом Сирия, по мнению аналитика, способна одновременно «продать» эту роль сразу нескольким игрокам — и Катару с Турцией, и Эр-Рияду с Тель-Авивом.

Подобная стратегия для Израиля сопряжена с серьёзным риском: формирующаяся суннитская ось в любой момент может развернуться против него самого, предупреждает эксперт.

Если Израиль в ближайшее время не включит Саудовскую Аравию в войну, он рискует столкнуться с выходом США из конфликта и с образованием шиитского союза Ирана и Ирака, тогда как монархии Залива устремятся на примирение с Тегераном при китайском посредничестве, — прогнозирует Кущ.

По его итоговой оценке, саудовская королевская семья стоит перед принципиальным выбором: вступить в войну на стороне Вашингтона и Тель-Авива или выбрать путь урегулирования при участии Пекина.

Индия хотела сидеть на двух стульях, теперь Россия смотрит на её страдания

Индия хотела сидеть на двух стульях, теперь Россия смотрит на её страдания
Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
