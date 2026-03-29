Гороскоп на 30 марта 2026 года: Ракам — время перемен, Водолеям — фонтан идей: что обещают звезды в понедельник

21:13, 29 мар 2026

Понедельник станет подходящим моментом для запуска новых начинаний, принятия решений и знакомств. Специалисты в области астрологии призывают не затягивать с важными делами и действовать здесь и сейчас.

Овны должны проявлять осмотрительность с новыми людьми и не раскрывать личные планы посторонним.

Тельцам рекомендуется уделить внимание саморазвитию — семинары и подкасты принесут пользу.

Близнецам стоит сконцентрироваться на профессиональных задачах: старательность не останется незамеченной.

Ракам астрологи советуют выйти за пределы привычного и решиться на перемены.

Львам следует задействовать накопленные знания для достижения целей.

Девам рекомендуется переключиться на хобби и отвлечься от повседневной рутины.

Весам стоит уделить внимание близким, которым нужна поддержка.

Скорпионам день благоприятствует для финансового планирования и вложений в будущее.

Стрельцам пора взяться за давно отложенные дела.

Козерогам рекомендуется разбить глобальные цели на небольшие этапы.

Водолеев ожидает поток свежих идей — их стоит фиксировать и воплощать в новых проектах.

Рыбам советуют посвятить время самоанализу и внутреннему диалогу с собой.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru