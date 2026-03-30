09:36, 30 мар 2026

Скорость наступления российских войск на линии боевого соприкосновения в ДНР упала с 30 квадратных километров в сутки до 1–2. Эксперты связывают это не с остановкой наступления, а с переходом к тактике планомерного огневого подавления укреплённых позиций противника с применением беспилотников и артиллерии.

Российская армия существенно снизила темпы территориального продвижения на Донбасском направлении. Линия боевого соприкосновения в зоне ДНР практически не смещается, однако причиной тому, по оценкам аналитиков и данным ряда изданий, является не стабилизация фронта, а целенаправленная смена тактики — переход к методичному уничтожению укреплённых узлов противника без форсированного продвижения пехоты. Об этом сообщает издание «Свободная пресса» со ссылкой на данные картографов и военных обозревателей.

Показатель суточного продвижения снизился с пиковых 30 квадратных километров до 1–2 км. На фоне протяжённости всей линии соприкосновения это значение близко к нулю. При этом в официальных военных сводках и большинстве традиционных СМИ данная динамика специально не акцентируется.

Беспилотники как основная среда боя

Аналитики фиксируют: за последние месяцы беспилотные летательные аппараты стали доминирующим инструментом на поле боя. Зона поражения распространилась далеко за пределы переднего края — рубежи на глубину 40–50 километров, ранее считавшиеся относительно безопасными, теперь также подвергаются ударам. Украинские источники и тематические телеграм-каналы описывают происходящее в жёстких выражениях: по их словам, весь фронт превратился в зону непрерывного дронового давления.

Стрелковое оружие в этих условиях применяется преимущественно для противодействия FPV-дронам, атакующим живую силу и технику. Механизированные атаки бронегрупп не прекратились, однако носят разовый характер и не превращаются в устойчивую наступательную практику.

Изменение соотношения потерь

Отдельно эксперты обращают внимание на трансформацию стоимостного баланса на поле боя. FPV-дрон, производство которого обходится в десятки тысяч рублей, способен выводить из строя бронетехнику и укреплённые позиции, чья совокупная стоимость исчисляется миллионами долларов. По оценкам обозревателей, именно это обстоятельство во многом и определяет снижение скорости продвижения: каждая атака требует детальной подготовки, плотного дронового и артиллерийского прикрытия.

Славянское направление

На Славянском направлении, к югу от Николаевки, по данным украинской стороны, складывается характерная картина: подразделения Вооружённых сил Украины удерживают разрозненные опорные пункты, не связанные между собой по радиосвязи и логистике. Эти позиции украинские источники сами характеризуют как «острова обороны».

Подразделения Группы войск «Юг», по имеющимся сведениям, действуют против них по единой схеме: сначала артиллерийское подавление, затем удары беспилотниками с разрывом общей линии обороны, и лишь после этого — выдвижение пехоты для штурма и закрепления. Особо отмечается применение расчётов беспилотников «Молния-2», действующих против укрытий и опорных точек противника.

Константиновка

В Константиновке воздушная обстановка, по описанию украинского военного блогера, публикующего оперативные сводки под псевдонимом «Мучной», характеризуется как крайне напряжённая. В воздухе над городом одновременно работают беспилотники «Молния-2», разведывательные комплексы Supercam и ZALA, а также дроны корректировки огня, обеспечивающие наблюдение за передвижениями противника.

Многоэтажные здания советской постройки используются украинскими подразделениями как самостоятельные укреплённые точки: подвальные этажи служат укрытием для личного состава, снайперы и пулемётчики контролируют пространство вокруг зданий, подходы заминированы, оборудованы замаскированные проходы. По данным тех же источников, российские подразделения в ответ меняют тактику штурма.

Переговорная позиция Киева

На этом фоне, по имеющимся данным, позиция украинского президента Владимира Зеленского на переговорном направлении претерпевает изменения. Если ранее он допускал рассмотрение текущей линии боевого соприкосновения в качестве новой границы, то теперь, согласно поступающей информации, готов обсуждать отход с части территорий Донбасса лишь в обмен на сохранение контроля над Запорожской и Херсонской областями.

По оценкам ряда украинских обозревателей, итоговая картина в Донбассе описывается следующим образом: украинские позиции находятся в условиях плотного огневого охвата по всему периметру.

Автор: Семен Подгорный

