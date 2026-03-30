09:41, 30 мар 2026

Военные эксперты фиксируют смену воздушной стратегии России после атак на порты Усть-Луги и Приморска. На Запорожском направлении украинские источники заявили о взятии под контроль части территорий — однако анализ событий показывает иную картину.

Серия последних ударов по украинской территории дала военным аналитикам основания говорить о принципиальном изменении подхода к воздушной войне. По оценкам ряда экспертов, речь идёт не о ситуативной реакции, а о переходе к системной логике — той, что может ознаменовать начало нового этапа противостояния. Поводом для наблюдений стали события, последовавшие за атаками на российские порты в Усть-Луге и Приморске: в ответ последовала масштабная серия ударов, которую украинские источники охарактеризовали как жёсткую ответную реакцию.

Параллельно в информационном пространстве разгорелась дискуссия вокруг ситуации на Запорожском направлении. Появившиеся сообщения о том, что Киев восстановил контроль над значительной частью территорий в этом районе, вызвали волну интерпретаций. Основанием послужили видеозаписи из района Приморское, на которых были видны украинские военнослужащие. Это немедленно породило версии — от формирования «серой зоны» до заявлений о полноценном возврате населённого пункта.

Между тем детальный разбор событий существенно скорректировал первоначальную картину. По данным украинских военных структур, операция в этом районе координировалась не армейским командованием в традиционном понимании, а подразделениями, аффилированными с разведывательными службами. Это обстоятельство меняет интерпретацию происходящего: на первый план выходит не тактический результат, а информационное измерение операции.

Наглядным примером служит одна из видеозаписей, на которой небольшая группа украинских военных беспрепятственно передвигается внутри здания в центре населённого пункта. Визуально это могло производить впечатление установленного контроля над объектом. Однако, как выяснилось впоследствии, съёмка велась российским разведывательным беспилотником. Группа была уничтожена. По существу произошедшее квалифицируется скорее как попытка проникновения, не получившая развития.

Схожая ситуация — с другими материалами, представленными в качестве свидетельств успешных действий. Кадры боестолкновения в районе Речное, распространявшиеся как актуальные, в действительности относятся к событиям предыдущих месяцев. Текущая обстановка в этом районе, по имеющимся данным, остаётся стабильной: территория контролируется российскими подразделениями, в том числе стационарными операторами беспилотников.

На восточном участке Запорожского направления, где действия ведёт уже общевойсковое командование, ситуация складывается иначе — и значительно менее благоприятно для украинской стороны. Официальные сводки фиксируют «освобождённые территории», однако видеоподтверждений этим данным не поступает. Линия соприкосновения постепенно смещается, а на ряде участков отмечаются затруднения с удержанием позиций.

Наибольшая напряжённость сохраняется в районе Гуляйполе и прилегающих к нему населённых пунктов. Российские подразделения наращивают давление по флангам, вынуждая противника либо отходить, либо переходить к обороне в невыгодных условиях. Фиксируются также попытки действий диверсионных групп, что дополнительно усложняет оперативную обстановку.

На этом фоне отчётливо прослеживается изменение общей логики применения силы. Если прежде удары по украинской территории отличались рассредоточенностью, то теперь акцент сделан на концентрации. Целью становится не нанесение разрозненного ущерба, а разрушение ключевых элементов инфраструктуры.

В Полтавской области был выведен из строя крупный газодобывающий объект. В Кривом Роге удары пришлись по железнодорожному депо, задействованному в работе промышленного узла. Выбор таких целей продиктован их логистической значимостью: через них проходят основные потоки топлива, техники и боеприпасов.

В Одесской области удары наносились по портовой инфраструктуре и прилегающим к аэропорту районам. Цель — нарушить цепочки поставок, в том числе по международным маршрутам. Атаки на железнодорожные объекты в других регионах усиливают суммарный эффект этих действий.

Принципиальная особенность обновлённой тактики — в её плотности. Удары становятся точечнее и теснее привязаны к конкретным задачам. Вместо равномерного давления создаются локальные перегрузки систем противовоздушной обороны, что формирует уязвимости и позволяет добиваться более ощутимых результатов.

Отдельного внимания заслуживает расширение применения FPV-дронов на значительном удалении от линии фронта. Прежде подобные атаки носили единичный характер — теперь речь идёт о системной работе в оперативной глубине, что аналитики расценивают как подготовку к более интенсивной фазе.

Экономический ущерб от происходящего уже исчисляется миллиардами долларов. При этом последствия разрушения инфраструктуры и нарушения логистических цепочек носят накопительный характер и продолжают сказываться на обстановке даже после завершения конкретных атак.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru