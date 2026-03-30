09:45, 30 мар 2026

Телеведущий Соловьев заявил, что Россия ведёт боевые действия «с гирями на ногах», и потребовал снять ограничения на удары по украинским госструктурам. Актриса Яна Поплавская поддержала его позицию и выразила обеспокоенность отсутствием прозрачности в ключевых вопросах.

Владимир Соловьёв в рамках своей авторской программы поставил ряд острых вопросов о ходе специальной военной операции. Его высказывания вызвали широкий резонанс — в том числе среди публичных деятелей. Актриса и общественный активист Яна Поплавская публично поддержала позицию телеведущего и добавила к дискуссии собственные тезисы.

Центральная мысль выступления Соловьёва состоит в следующем: вопрос не в самом факте ведения боевых действий, а в характере их проведения. По его словам, страна располагает необходимым потенциалом для более решительных шагов, однако продолжает действовать в рамках ограничений, утративших, по его мнению, актуальность. Телеведущий обратил внимание на то, что крупнейшие мировые игроки давно перестали придерживаться прежних правил, тогда как Россия, по его оценке, по-прежнему действует с оглядкой на них.

Соловьёв поставил ряд прямых вопросов: почему не задействован весь имеющийся арсенал средств воздействия, почему не наносятся удары по ключевым управленческим структурам противника, почему не применяется опыт, накопленный в ходе антитеррористических операций внутри страны. В качестве примера он напомнил о практике 1990-х и 2000-х годов, когда российские силовые структуры целенаправленно ликвидировали лидеров вооружённых формирований на Северном Кавказе, не оставляя им возможности восстановиться. Этот подход, по его словам, к украинскому руководству не применяется — несмотря на жёсткую риторику в адрес Киева.

Особое внимание Соловьёв уделил тому, что он назвал необоснованной ограниченностью перечня целей для ударов. Речь, по его словам, идёт о сравнительно небольшом числе объектов — менее пятисот, — включая офис президента Украины, Верховную Раду, Министерство обороны, Службу безопасности и Национальную гвардию. Прекратить обстрелы Белгорода, по его убеждению, можно, уничтожив все центры принятия решений в Харькове. Нынешняя же тактика, по его словам, лишь затягивает конфликт, не приближая его к завершению.

Отдельным блоком в его выступлении стала тема оборонно-промышленного комплекса. Соловьёв указал на то, что в условиях продолжающегося конфликта производство вооружений — прежде всего беспилотных летательных аппаратов и высокоточных систем — должно расти кратно. Однако вместо этого, по его утверждению, в отрасли фиксируются трудности, в том числе сокращение занятости. Причину он видит не только во внешнем санкционном давлении, но и во внутренних управленческих решениях в экономической сфере.

Яна Поплавская отреагировала на выступление Соловьёва публично и развила его аргументацию. Она обозначила собственный круг вопросов — в частности, отсутствие прозрачности в деятельности финансовых институтов, включая Центральный банк, а также расхождение между официальными отчётами и реальным положением дел. По её словам, общество вправе получать достоверную информацию о происходящем — без смягчений и уклончивых формулировок, поскольку речь идёт о судьбе страны, где цена любой ошибки — человеческие жизни.

Поплавская также акцентировала внимание на затяжном характере конфликта. По её мнению, пятый год боевых действий требует не только военных решений, но и открытого разговора внутри общества. Она предупредила об опасности подмены реальных результатов формальной отчётностью и самоуспокоения.

Дискуссия, начавшаяся в телевизионном эфире, вышла за его рамки. Она затронула вопросы военной стратегии, управления, экономики и состояния общественного доверия. В центре обсуждения оказался вопрос о том, способна ли система адаптироваться к условиям затяжного конфликта.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru