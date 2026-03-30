Массированный удар: Тревога от Ростова до Чечни и Татарстана. Рои БПЛА бьют по гражданским - 1500 км от ЛБС. Пострадала школа. Есть погибшие

10:03, 30 мар 2026

Ночью беспилотники атаковали объекты от Ростовской области до Татарстана и Чечни — расстояние до некоторых целей превышало 1400 километров от линии фронта. Один человек погиб, более десяти пострадали. Повреждена школа.

Крупная атака беспилотников накрыла сразу несколько десятков российских регионов в ночь на понедельник. Воздушная тревога объявлялась от Ростовской области до Татарстана и Чеченской Республики. По данным Министерства обороны России, средствами противовоздушной обороны за ночь уничтожено 102 беспилотника над территориями Белгородской, Курской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Пензенской, Ульяновской, Самарской областей, Краснодарского края, Республики Крым и в акватории Азовского моря.

Наиболее пострадавшим городом стал Таганрог. Несколько часов в небе над городом не смолкали взрывы. По информации городского главы, один житель погиб, ещё восемь получили ранения. Одна из пострадавших находится на стационарном лечении, её состояние медики оценивают как стабильное. Семеро отказались от госпитализации и получили помощь прямо на месте.

Губернатор Ростовской области сообщил, что в Таганроге и шести районах региона — Неклиновском, Азовском, Миллеровском, Чертковском, Матвеево-Курганском и Шолоховском — было отражено и уничтожено свыше шестидесяти беспилотников. В результате частичных разрушений и повреждений пострадали 12 многоквартирных домов, 27 частных строений и 10 автомобилей. Повреждено здание школы № 26. Обломки беспилотников спровоцировали возгорания нескольких жилых домов и автомобилей, жители были эвакуированы, все пожары ликвидированы. В одном из домов оказались повреждены газовые трубы — газоснабжение перекрыли, возгорания не допущено.

В селе Николаевка Неклиновского района обломки беспилотника повредили газовую трубу. Газ также отключён, аварийные службы работают на месте. Жертв и пострадавших там нет.

В Краснодаре один из беспилотников влетел в жилую многоэтажку в Прикубанском округе. Взрывная волна выбила окна в нескольких квартирах. Оперативный штаб Кубани сообщил о трёх пострадавших, среди которых двое детей. Все трое получили медицинскую помощь на месте, госпитализация не потребовалась.

В небе над Тольятти прогремела серия взрывов. В аэропорту Курумоч был введён план «Ковёр», в Самарской области объявили угрозу атаки беспилотников, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

В Белгородской области под удар попало село Белянка Шебекинского округа. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о двух пострадавших мирных жительницах. Первая получила множественные осколочные ранения при атаке FPV-дрона на её автомобиль. Машина загорелась. Бойцы самообороны доставили женщину в Шебекинскую центральную районную больницу в тяжёлом состоянии. По предварительным данным, в машине могли находиться ещё люди — оперативные службы проводят проверку в светлое время суток. Вторая пострадавшая получила обширную рану спины и осколочные повреждения живота при атаке на другой автомобиль. Её состояние также оценивается как тяжёлое.

Воздушная тревога по беспилотникам за ночь объявлялась в Нижегородской, Брянской, Саратовской, Ульяновской, Пензенской, Липецкой, Воронежской, Оренбургской, Владимирской и Ивановской областях, в Крыму, Мордовии, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ингушетии, Удмуртии, Чувашии, Марий Эл, Дагестане, Татарстане, Ставропольском крае и на всей территории Чеченской Республики. Расстояние от линии боевого соприкосновения до ряда из перечисленных регионов составляет от 1300 до 1500 километров.

Мониторинговые ресурсы сообщали о подготовке к запуску баллистических ракет. Официального подтверждения этой информации на момент публикации не поступало.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru