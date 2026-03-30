"Украинский БПЛА" почти сбил самолёт Трампа: 500 солдат мертвы. Удар по ООН. Выходка и "выход Турции из НАТО". Тель-Авив выкупает базы США

10:10, 30 мар 2026

Конфликт на Ближнем Востоке продолжает нарастать: группировка США в регионе превысила 50 тысяч человек, Хезболла отчиталась о более чем тысяче операций против Израиля, а у борта американского президента в Палм-Бич был зафиксирован неопознанный летательный объект. Об этом сообщают западные и ближневосточные издания, а также военные корреспонденты.

На фоне продолжающегося военного противостояния между проиранской коалицией и силами США и Израиля события в регионе приобретают всё более масштабный характер. Конфликт фиксируется сразу на нескольких направлениях — от Персидского залива до Ливана и Кувейта. Число вовлечённых сторон растёт, а внутри западного альянса усиливаются разногласия.

Численность войск и потери

По данным New York Times со ссылкой на американских военных чиновников, общая численность войск США в ближневосточном регионе достигла 50 тысяч человек. Это на 10 тысяч больше обычного. Ранее издание сообщало о переброске на Ближний Восток около двух тысяч военнослужащих из состава 82-й воздушно-десантной дивизии. По имеющимся сведениям, десантники находятся в зоне досягаемости Ирана, однако их точное местонахождение не раскрывается. Предполагается их участие либо в захвате иранского острова Харк, либо в иной совместной операции с пехотными подразделениями.

Военные эксперты, опрошенные изданием, указывают, что даже пятидесяти тысяч военнослужащих недостаточно для проведения полноценной наземной операции в стране с такими размерами и сложным рельефом, как Иран. По их оценкам, захват и тем более удержание контроля над иранской территорией при таком количестве личного состава практически невозможны.

Тем временем ряд ближневосточных источников сообщает, что Иран приступил к подготовке мобилизационных мероприятий и усиливает оборону острова Харк.

На ливанском направлении Хезболла за несколько недель, по собственным данным организации, уничтожила более 500 военнослужащих израильских сил обороны и около 50 единиц техники, в том числе танки «Меркава». Помимо этого, организация заявила о проведении 1100 операций против Израиля и публикации тысячи официальных заявлений с момента вступления в конфликт.

Израильское издание i24 со ссылкой на свои источники сообщает, что подготовка к наземному вторжению близится к завершению, причём речь идёт о совместных действиях американских, израильских, курдских и иных формирований.

Ядерный вопрос и разногласия в НАТО

Агентство Bloomberg публикует анализ, согласно которому готовность американской администрации к эскалации конфликтов одновременно ведёт к дестабилизации союзнических отношений. По информации издания, ряд европейских государств — в частности, Германия и Польша — после заявлений Трампа о намерении установить контроль над Гренландией начали проявлять интерес к французским инициативам о расширении европейского ядерного сдерживания на весь континент.

Bloomberg также сообщает, что США рассматривают возможность возобновления ядерных испытаний после более чем тридцатилетнего перерыва. Кроме того, Вашингтон предоставил Саудовской Аравии доклад, открывающий потенциальный доступ к технологиям обогащения и переработки урана.

Глава МАГАТЭ Гросси заявил, что возможность получения ядерного оружия открыто обсуждается даже в тех государствах, которые ранее принимали на себя обязательства никогда им не обладать. По его словам, более двадцати стран располагают необходимой промышленной базой, энергетическими программами и инженерным потенциалом для начала создания собственного ядерного оружия.

Параллельно нарастают противоречия внутри НАТО. По информации издания Condottiero, на протяжении прошедших суток Турция находилась в состоянии острого конфликта с командованием альянса, а также с представителями США, Израиля и Ирака. К вечеру президент Эрдоган поручил Министерству обороны и специальным подразделениям проработать механизм возможного участия страны в военных действиях на стороне Ирана. Поводом для этого стали действия курдских формирований, привлечённых коалицией в качестве вспомогательных сил и атаковавших турецкие позиции в Сирии. На этом фоне появились сообщения о возможном выходе Турции из НАТО, хотя официального подтверждения эта информация не получила.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху, по имеющимся данным, настаивает на том, чтобы американские военные покинули базы в Персидском заливе с последующей передачей этих объектов Израилю.

Удары и ответные действия

Силы исламского сопротивления в Ираке атаковали беспилотниками авиабазу Али Салем в Кувейте. Иранский Корпус стражей исламской революции предупредил о планируемых ударах по местам пребывания американских и израильских командиров и должностных лиц в регионе.

Ранее КСИР нанёс удары по двум алюминиевым предприятиям — в ОАЭ и Бахрейне, связанным, по иранским данным, с американской военной и аэрокосмической отраслью. Это было расценено как ответ на атаки США по иранской промышленной инфраструктуре. По имеющимся сведениям, как минимум одно из предприятий полностью уничтожено. Иранская сторона также подтвердила уничтожение пяти израильских разведывательно-ударных беспилотников типа «Гермес» и опубликовала видеозаписи поражения двух американских беспилотников MQ-9 Reaper. Помимо этого, Иран нанёс удар по опреснительной установке в Кувейте.

Израиль ответил авиаударами, в результате которых в Ливане погиб один миротворец ООН, ещё один получил тяжёлые ранения.

Переговоры и позиция Трампа

Президент США Трамп заявил, что Иран принял большую часть условий американского мирного плана, и анонсировал намерение выдвинуть дополнительные требования. По его словам, из 15 запрошенных пунктов иранская сторона согласилась с основной частью, однако Вашингтон намерен добавить ещё несколько условий.

Отвечая на вопрос о контроле Ирана над Ормузским проливом, Трамп заявил, что США способны перекрыть пролив в течение нескольких минут, однако добавил, что намерен сначала уточнить достоверность поступающей информации. На фоне этих заявлений мировые цены на нефть вновь пошли вверх, несмотря на предпринимаемые попытки стабилизации рынка.

Инцидент у самолёта Трампа

В сети появились видеозаписи, на которых запечатлён неопознанный летательный объект, пролетевший в непосредственной близости от самолёта Трампа во время взлёта. По данным Fox News, инцидент произошёл в аэропорту Палм-Бич, штат Флорида, где президент проводил выходные. В связи с ситуацией в воздух были подняты военные вертолёты.

Секретная служба США сообщила Fox News, что угрозы ни президенту, ни самолёту Air Force One зафиксировано не было. По версии NORAD, истребители перехватили неустановленный воздушный объект, выпустили сигнальные ракеты и вывели его за пределы контролируемой зоны. Дальнейшая судьба объекта официально не уточняется.

В ряде источников появились предположения о том, что речь может идти об украинских противодронах, которые проходят испытания на территории США. Эта версия стала активно обсуждаться после появления сообщений о том, что КСИР уничтожил склад с подобными устройствами вместе с находившимися там военными. Официального подтверждения этой информации нет.

Британия направила военные корабли к Ормузскому заливу. Ситуация в регионе продолжает развиваться.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru