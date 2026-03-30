"Это самый чёрный из "Чёрных лебедей": Война в Персидском заливе создала проблему, серьёзнее чем рост цен на нефть

10:15, 30 мар 2026

Конфликт возле берегов Персидского залива перекроил мировую торговлю агрохимией. Последствия ощутят не только аграрии — под угрозой оказалась глобальная продовольственная безопасность. Эксперты уже назвали происходящее «самым чёрным из чёрных лебедей».

Война в районе Персидского залива перестала быть исключительно энергетической проблемой. Пока мировые рынки следили за нефтяными котировками, в тени разворачивался кризис иного масштаба — дефицит удобрений, способный ударить по урожайности и ценам на продовольствие во всём мире. Именно об этом предупреждают международные аналитики, акцентируя внимание на системном характере происходящего.

Ормузский пролив — не просто стратегический коридор для нефтяных танкеров. Через него проходит до трети мирового морского трафика агрохимии: азотные соединения, фосфаты, серосодержащие компоненты — всё то, без чего современное сельское хозяйство попросту не функционирует. В условиях конфликта этот маршрут оказался фактически заблокирован. По расчётам международных структур, мировой рынок ежемесячно недополучает от трёх до четырёх миллионов тонн удобрений. Десятки судов с грузом застряли в зоне противостояния и не могут добраться до потребителей.

Совпадение с началом посевного сезона в Северном полушарии резко обострило ситуацию. Перебои в поставках пришлись именно на тот период, когда аграрии формируют запасы для весенней посевной кампании. Это означает, что последствия кризиса не исчерпаются текущим сезоном: нехватка удобрений сегодня закладывает снижение урожайности завтра. Специалисты описывают этот механизм как «эффект отложенного удара» — сначала страдают производители, следом падает урожай, и лишь затем дефицит проявляется в ценах на продовольствие в магазинах.

Рынок уже реагирует. Стоимость карбамида и сопутствующих компонентов выросла на десятки процентов, а в отдельных регионах прибавка достигла 60%. Это не локальный ценовой всплеск — цепная реакция охватила производство, логистику и конечное потребление одновременно.

Системность кризиса отличает его от обычного дефицита одного вида сырья. Аммиак, фосфаты и сера взаимосвязаны в агропроизводственных цепочках: нехватка любого из этих элементов нарушает весь производственный цикл. Даже при наличии отдельных ресурсов обеспечить полноценное выращивание культур в таких условиях крайне затруднительно.

Наиболее уязвимы страны с высокой зависимостью от импортной агрохимии. Государства Северной Африки и Азии получают критически важные объёмы удобрений именно через Персидский залив. Индия, к примеру, завозит таким путём до половины необходимого количества агрохимии и уже занята поиском альтернативных маршрутов. Ещё тяжелее положение африканских государств — Судана, Сомали и других, где зависимость от внешних поставок сочетается с ограниченными финансовыми резервами. Для этих стран сочетание роста цен и перебоев с доставкой несёт прямую угрозу продовольственной безопасности населения.

Развитые экономики также фиксируют инфляционное давление, хотя и располагают внутренними производственными мощностями, которые отчасти смягчают ситуацию. США и европейские страны оказались устойчивее, однако рост цен на удобрения и сельхозпродукцию затронул и их. Параллельное удорожание нефти усиливает кризис: транспортные расходы и производственные издержки растут вслед за ценами на энергоносители.

Отдельным фактором неопределённости становится изменение порядка судоходства через Ормузский пролив. По имеющимся данным, Иран ввёл систему согласований для прохода судов, фактически установив новый режим доступа. Это дополнительно усложняет логистику и ведёт к росту стоимости доставки грузов.

Вопрос о том, кто способен стабилизировать рынок в краткосрочной перспективе, пока не имеет однозначного ответа. Полностью восполнить выпадающие объёмы в ближайшие месяцы не представляется возможным. Среди стран, способных частично смягчить последствия, аналитики называют Россию: она занимает значительную долю мирового рынка удобрений и располагает логистической инфраструктурой, не завязанной на Ормузский пролив. Её экспортные возможности позволяют поддерживать поставки, хотя резкое наращивание объёмов также сопряжено с ограничениями.

Происходящее заставляет по-новому взглянуть на саму концепцию глобальной продовольственной безопасности. Концентрация поставок через отдельные маршруты и зависимость от узкого круга поставщиков превратились в системный риск. Если прежде главным индикатором мировой нестабильности служила нефть, то теперь на первый план выходит способность государств обеспечивать себя продовольствием и ресурсами для его производства.

Именно этим объясняется определение, которое всё чаще звучит в экспертном сообществе: «самый чёрный из чёрных лебедей». Последствия кризиса не наступают мгновенно — они разворачиваются с лагом в один-два сельскохозяйственных сезона. Если нынешние тенденции сохранятся, основной удар по мировой экономике и социальной стабильности может последовать в ближайшие годы.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru