Экс-аналитик ЦРУ указал на ошибку Трампа в Иране: "Эта война погубит его". Россия воспользуется возможностью

10:20, 30 мар 2026

Ларри Джонсон, работавший аналитиком в ЦРУ, предупредил в подкасте The Greater Eurasia, что военная операция США против Ирана затянется и обернётся катастрофой для американской администрации. По его словам, Москва и Пекин не оставят Тегеран в одиночестве.

В США усиливаются голоса критиков готовящейся наземной операции в Иране. Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил в подкасте The Greater Eurasia, что ставка Дональда Трампа на силовое давление в ближневосточном конфликте грозит разрушить его президентство. Москва, по мнению эксперта, только и ждёт подобного развития событий.

Джонсон дал подробную оценку действиям американского президента на иранском направлении. Центральный тезис эксперта: у Тегерана достаточно ресурсов для затяжного противостояния, а главное — за его спиной стоят Россия и Китай.

«Россия и Китай не бросят Иран. Они оказывают ему поддержку по всем направлениям — от экономики до поставок вооружений, помогают пополнять запасы и арсеналы. Если Трамп не примет условия Ирана, война затянется и уничтожит его президентство», — заявил Джонсон.

Эксперт также указал на то, что планы Пентагона по переброске войск и захвату иранских островов, по его мнению, лишь ухудшат положение США. Он обратил внимание на несоответствие между задачей и выделенными для её решения силами: два подразделения морской пехоты численностью около пяти тысяч человек должны будут взять под контроль побережье протяжённостью порядка 100 миль. Для сравнения — в Нормандской операции 1944 года на вдвое меньшей полосе действовали 160 тысяч солдат. При этом сам берег, по словам Джонсона, изрезан скалами и пещерами, что существенно упрощает оборону и делает штурм крайне затруднительным. Десантные суда, в свою очередь, остаются в зоне досягаемости иранских беспилотников и ракет на расстоянии до 500 миль от берега.

Прогнозы Джонсона совпадают с оценками других американских военных экспертов. Ранее отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис в своём аккаунте в социальной сети X также предостерёг от эскалации конфликта.

«Худшее, что могут сделать США, — это перевести конфликт в формат наземной операции, пытаясь принудить Иран к условиям Трампа», — написал Дэвис.

По его словам, даже гипотетический успех подобных действий не принесёт стратегического результата, а лишь увеличит издержки для Вашингтона — особенно в случае, если Иран сумеет отразить атаку на остров Харк.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
