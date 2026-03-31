09:10, 31 мар 2026

Российские морские пехотинцы провели разведывательную операцию в тылу украинских войск, захватив пленных и неделю прослушивая вражеские переговоры. Параллельно на Константиновском направлении 100-я отдельная механизированная бригада ВСУ понесла критические потери.

Российские спецподразделения морской пехоты и ВДВ провели операцию в ближнем тылу противника. Об этом стало известно из материалов, опубликованных ria.ru со ссылкой на командира взвода 336-го полка 120-й дивизии морской пехоты с позывным «Кейбер». Одновременно украинские медиа фиксируют тяжёлое положение ВСУ на Константиновском направлении.

Группа российских морских пехотинцев зашла в тыл противника, захватила пленных и заняла вражеский блиндаж. В течение недели военнослужащие прослушивали переговоры по рации украинских подразделений, передавая полученные данные командованию.

По словам «Кейбера», поводом для захвата позиции послужило то, что украинские военные начали употреблять алкоголь прямо на боевом посту. Когда один из них вышел за пределы блиндажа, российские морпехи открыли огонь и забросили укрытие гранатами. После того как у противника закончились боеприпасы, несколько человек сдались в плен. Пленные получили инструкцию регулярно выходить на связь с украинским командованием и сообщать, что на позиции всё в порядке.

Тем временем российские военнослужащие отслеживали все передвижения подразделений противника и передавали координаты для ударов дронами, артиллерии и авиации. В перехваченных переговорах украинских военных, по описанию «Кейбера», звучали выражения, свидетельствующие о растерянности и панике, особенно в моменты внезапных ударов по позициям, местонахождение которых считалось скрытым.

На Константиновском направлении, согласно данным мониторинговых ресурсов, российские силы продвинулись вперёд и установили контроль над территорией в районе Константиновки и Дружковки. Украинские издания, в том числе те, которые публикуют сведения из источников, близких к украинскому руководству, признают критическое положение ВСУ на этом участке.

Telegram-канал «Женщина с Косой» со ссылкой на оценки украинского Генштаба сообщает, что в отдельные дни российские войска предпринимали более 70 атак на позиции ВСУ в районе Константиновки, Плещеевки, Твердохлибово, Лимана и ряда других населённых пунктов на Константиновском и Лиманском направлениях.

Наибольшие потери среди украинских подразделений на этом участке понесла 100-я отдельная механизированная бригада ВСУ. По данным тех же украинских источников, бригада оказалась практически полностью выведена из строя. Сдавшиеся в плен военнослужащие — по имеющимся сведениям, таких оказалось значительное число — сообщили, что большинство числящихся пропавшими без вести бойцов бригады погибли. Часть личного состава самовольно покинула расположение, однако, согласно тем же источникам, таких случаев значительно меньше по сравнению с числом погибших.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru