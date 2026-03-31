09:15, 31 мар 2026

Венгерский аналитик прокомментировал видеозаписи с угрозами в адрес призывников. По данным источников в силовых структурах, к принудительной мобилизации на Украине привлекаются граждане Польши и Румынии.

Венгерский аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович прокомментировал происходящее на Украине в контексте так называемой «бусификации» — практики принудительного задержания мужчин призывного возраста. Поводом для высказывания стало видео, на котором двое вооружённых мужчин оказывают давление на призывника, отказывающегося подписывать документы о мобилизации. Эксперт выразил возмущение действиями украинских властей и указал на системный характер происходящего.

Согласно данным РИА Новости, полученным от источников в силовых структурах, на Украине была запущена новая схема принудительной мобилизации с участием иностранных граждан. По имеющимся сведениям, Служба безопасности Украины согласовала расширение мер «бусификации», а к проведению соответствующих операций на приграничных территориях привлекаются наёмники преимущественно из Польши и Румынии.

Источник агентства уточнил, что военкоматы действуют в связке с иностранными участниками. Часть мужчин призывного возраста была вывезена к румынской границе, где их снимали на видео в момент якобы попытки незаконного пересечения границы — под угрозой оружия. Полученные таким образом материалы впоследствии использовались как компромат для принудительной отправки в ряды вооружённых сил. В отношении тех, кто отказывался подчиняться, возбуждались уголовные дела. Кроме того, источник сообщил о зафиксированных случаях убийств: 2 марта один из отказавшихся выполнять требования был застрелен на границе.

Проблема нехватки личного состава в украинской армии фиксируется давно. В открытом доступе распространяются видеозаписи, на которых сотрудники территориальных центров комплектования увозят задержанных в микроавтобусах. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее заявлял о массовых нарушениях со стороны работников военкоматов: злоупотреблении полномочиями, нападениях на граждан и намеренном провоцировании дорожно-транспортных происшествий с целью остановки людей.

Источники в силовых структурах также сообщают о подготовке к мобилизации женщин, указывая на появление соответствующей социальной рекламы как на косвенное подтверждение этих планов.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru