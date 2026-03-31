Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

"Зеленскому уготована дорога в ад": венгерский аналитик высказался о "бусификации" на Украине

09:15, 31 мар 2026

Венгерский аналитик прокомментировал видеозаписи с угрозами в адрес призывников. По данным источников в силовых структурах, к принудительной мобилизации на Украине привлекаются граждане Польши и Румынии.

Венгерский аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович прокомментировал происходящее на Украине в контексте так называемой «бусификации» — практики принудительного задержания мужчин призывного возраста. Поводом для высказывания стало видео, на котором двое вооружённых мужчин оказывают давление на призывника, отказывающегося подписывать документы о мобилизации. Эксперт выразил возмущение действиями украинских властей и указал на системный характер происходящего.

Согласно данным РИА Новости, полученным от источников в силовых структурах, на Украине была запущена новая схема принудительной мобилизации с участием иностранных граждан. По имеющимся сведениям, Служба безопасности Украины согласовала расширение мер «бусификации», а к проведению соответствующих операций на приграничных территориях привлекаются наёмники преимущественно из Польши и Румынии.

Источник агентства уточнил, что военкоматы действуют в связке с иностранными участниками. Часть мужчин призывного возраста была вывезена к румынской границе, где их снимали на видео в момент якобы попытки незаконного пересечения границы — под угрозой оружия. Полученные таким образом материалы впоследствии использовались как компромат для принудительной отправки в ряды вооружённых сил. В отношении тех, кто отказывался подчиняться, возбуждались уголовные дела. Кроме того, источник сообщил о зафиксированных случаях убийств: 2 марта один из отказавшихся выполнять требования был застрелен на границе.

Проблема нехватки личного состава в украинской армии фиксируется давно. В открытом доступе распространяются видеозаписи, на которых сотрудники территориальных центров комплектования увозят задержанных в микроавтобусах. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее заявлял о массовых нарушениях со стороны работников военкоматов: злоупотреблении полномочиями, нападениях на граждан и намеренном провоцировании дорожно-транспортных происшествий с целью остановки людей.

Источники в силовых структурах также сообщают о подготовке к мобилизации женщин, указывая на появление соответствующей социальной рекламы как на косвенное подтверждение этих планов.

Читайте также:

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен