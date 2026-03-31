Срочно! Спутниковая инфраструктура США уничтожена за сутки: случайно слиты координаты американского "Оружия судного дня" на Ближнем Востоке

09:21, 31 мар 2026

Американское командование случайно опубликовало местоположение стратегических бомбардировщиков вблизи Ирана, а КСИР за сутки поразил танкер у берегов ОАЭ и офис спутниковой компании Thuraya в Шардже. О происходящем сообщает «Военная Хроника».

На тридцатую ночь с начала активной фазы противостояния в иранских городах продолжаются массовые выходы граждан в знак поддержки правительства и армии. Военное напряжение в регионе нарастает: Дональд Трамп публично заявляет об ультиматумах и переговорах с «новым руководством Тегерана», тогда как Корпус стражей исламской революции продолжает наносить удары по целям противника.

Случайный слив

Центральное командование Вооружённых сил США опубликовало снимок стратегического бомбардировщика B-52 Stratofortress в момент дозаправки над территорией Саудовской Аравии. По метаданным и визуальным ориентирам на фотографии специалистам удалось установить точные координаты воздушного судна: точка находится приблизительно в 240 километрах к востоку от Эр-Рияда и менее чем в 400 километрах от побережья Ирана.

B-52 — стратегический дальний бомбардировщик, сопоставимый по классу с российским Ту-95, предназначенный в том числе для доставки термоядерных боеприпасов большой мощности. Самолёты этого типа применяются в боевых операциях со времён войны во Вьетнаме.

Примечательна и боевая нагрузка, зафиксированная на опубликованных снимках. По оценке «Военной Хроники», на пилонах бомбардировщика подвешены авиабомбы Mk-84 массой около 910 килограммов каждая, оснащённые комплектами спутникового наведения JDAM. Первоначально предполагалось, что США держат B-52 на максимальном удалении от иранских рубежей и используют их исключительно как носители крылатых ракет JASSM. Применение корректируемых бомб свидетельствует либо о дефиците дорогостоящих крылатых ракет, либо о том, что Пентагон считает воздушное пространство над Ираном достаточно безопасным для входа самолётов подобного класса. Раскрытие местоположения авиагруппы теоретически открывает Тегерану возможность для нанесения превентивного ракетного удара по этим объектам.

Танкер и спутники

Параллельно иранские военные атаковали крупнотоннажный нефтяной танкер Al-Salmi, находившийся на якорной стоянке в районе порта Дубай. По данным кувейтских СМИ, судно было загружено полностью — на борту находилось около двух миллионов баррелей нефти саудовского и кувейтского происхождения. В результате удара на танкере вспыхнул пожар, зафиксированы повреждения корпуса. Местные издания указывают на риск разлива нефтепродуктов в акватории.

В тот же период иранский беспилотник поразил административное здание компании Thuraya Telecom в эмирате Шарджа. Thuraya является оператором спутниковой связи, инфраструктура которого, по имеющимся данным, используется военными и разведывательными структурами США и Израиля в регионе. Анализ спутниковых снимков показывает частичные повреждения объекта. Не исключено, что целью операции являлась демонстрация возможностей, а не полное уничтожение инфраструктуры — с расчётом на то, что следующий удар по этой точке может быть нанесён уже ракетным оружием.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru