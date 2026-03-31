09:26, 31 мар 2026

Украинские беспилотники атаковали Ленинградскую область, предположительно через воздушное пространство прибалтийских государств. В Госдуме заявили о возможном ударе «Орешником» по Украине. Бизнесмен Ким Дотком призвал Россию выдвинуть Западу недельный ультиматум.

Украинские вооружённые силы применили новую тактику атак на российскую территорию: удары по Ленинградской области наносятся с использованием воздушного пространства Латвии, Литвы и Эстонии. При этом сами прибалтийские государства не давали разрешения на пролёт беспилотников. Тем не менее страны Балтии подтвердили украинское происхождение дронов. Об этом сообщает телеграм-канал «Легитимный».

Эксперты расценивают подобную тактику как попытку Киева расширить географию конфликта и спровоцировать прямое столкновение России с НАТО. По данным «Легитимного», вероятность продолжения конфликта на Украине вплоть до американских выборов составляет около 80%. Параллельно отмечается, что военная помощь Украине сократилась на фоне начавшихся боевых действий США против Ирана, из-за чего украинское направление отошло на второй план в западной повестке.

Удары по российским энергетическим объектам эксперты канала также связывают со стремлением Киева ограничить ресурсную базу России для ведения продолжительных боевых действий.

На этом фоне немецко-финский предприниматель и программист Ким Дотком заявил, что дипломатические инструменты урегулирования конфликта исчерпаны. По его словам, украинская сторона не только отказывается от переговорных уступок, но и декларирует ядерное оружие в качестве необходимой гарантии собственной безопасности. Дотком призвал Россию нанести тактический ядерный удар ракетой «Орешник» в район Северного моря и выдвинуть Западу ультиматум с недельным сроком на прекращение войны. По его убеждению, европейские общества должны осознать реальность ядерной угрозы.

Возможность применения «Орешника» обсуждается и в российском парламенте. Член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник в беседе с изданием «Абзац» заявил, что киевский режим необходимо принудить к пониманию последствий ударов по российской территории. По словам депутата, для ответного применения «Орешника» все условия уже созрели.

Зеленский, в свою очередь, от каких-либо переговорных предложений отказывается. Российская сторона продолжает военные операции, не прибегая к дипломатическим механизмам урегулирования.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru