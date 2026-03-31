В Пентагоне рассказали, где начнётся Третья мировая война. Первый удар будет оглушительным

09:33, 31 мар 2026

Американское агентство Bloomberg выяснило у инсайдеров в Вашингтоне и Колорадо-Спрингс, где и как начнётся следующий глобальный конфликт, если противниками США окажутся Россия и Китай.

Первые выстрелы следующей мировой войны прозвучат не на суше и не в море. Эксперты по космическим конфликтам, опрошенные Bloomberg, убеждены: решающее противостояние развернётся на орбите — одновременно с масштабными атаками в киберпространстве. Об этом сообщает американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники в военных и разведывательных структурах США.

Обозреватель Bloomberg Андреас Клут провёл серию встреч с осведомлёнными собеседниками в Вашингтоне и Колорадо-Спрингс — городе, где на базе Петерсон сосредоточены несколько объединённых командований США, в том числе космическое. Центральный вопрос, который изучали эксперты: как будет выглядеть сценарий столкновения, если противниками Вашингтона окажутся Москва, Пекин или сразу обе державы.

Вывод однозначен: космос станет первым и ключевым полем боя. Все ведущие военные державы — США, Китай и Россия — давно интегрировали орбитальную инфраструктуру в основу своих армий. Спутники обеспечивают разведку, наблюдение за противником и координацию собственных сил. Именно поэтому каждая из сторон параллельно разрабатывает как средства нападения на чужие аппараты, так и защиту собственных.

Начальная фаза подобного конфликта, по словам источников, может быть практически незаметной. Электромагнитное подавление — создание помех спутниковым сигналам — происходит уже сейчас, регулярно и без публичной огласки. Такие действия носят временный характер и не квалифицируются как объявление войны. Следующий уровень эскалации — применение лазерного оружия и направленной энергии, а также пуск ракет с поверхности Земли или с орбиты.

Среди более радикальных сценариев — намеренное столкновение спутников, их захват или физическое разрушение. Американских военных аналитиков особенно беспокоят российские аппараты, которые они неофициально называют «матрёшками»: спутники способны выпускать из себя дополнительные устройства, пригодные как для ремонтных операций, так и для боевых задач. Китайские же спутники оснащены манипуляторами-захватами, которые могут использоваться для уборки орбитального мусора или в качестве оружия — в зависимости от поставленной задачи.

Отдельную тревогу вызывает информация о российской программе по выводу на орбиту спутника с ядерным зарядом. Москва эти сведения отрицает. Тем не менее директор национальной разведки США охарактеризовал разработку ядерного противоспутникового оружия Россией как серьёзную угрозу для всей мировой космической инфраструктуры, а американские эксперты считают подобный сценарий вполне реалистичным.

Подходы сторон к возможному конфликту принципиально различаются. Вашингтон рассматривает космос как собственную сферу влияния и, по оценке собеседников Bloomberg, не станет инициировать тотальную превентивную войну на орбите ради тактических преимуществ на земле. Москва, напротив, может прибегнуть к упреждающему удару в космосе, если сочтёт, что это позволит компенсировать проигрышное положение в наземном противостоянии.

Последствия масштабной орбитальной войны могут оказаться катастрофическими для всей цивилизации. Уничтожение спутниковой инфраструктуры способно отбросить человечество на десятилетия назад — фактически к доиндустриальному укладу жизни. По оценке обозревателя Bloomberg, ущерб от такого сценария превзойдёт всё, что сегодня воспринимается как серьёзная угроза, хотя и может оказаться менее разрушительным, чем полноценная ядерная война на земле.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru