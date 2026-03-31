"Черноморская модель": Зеленский предложил разблокировать Ормузский пролив, применив украинский военный опыт

09:39, 31 мар 2026

Президент Украины заявил о готовности экспортировать военный опыт на Ближний Восток — в том числе применить так называемую «черноморскую модель» для обеспечения безопасности судоходства через Ормузский пролив.

Владимир Зеленский выступил с инициативой использовать украинский военный опыт для решения проблемы судоходства в Ормузском проливе. Об этом сообщает издание Politico. По словам украинского лидера, речь идёт о применении так называемой «черноморской модели» — подхода, отработанного в условиях боевых действий на Чёрном море.

Согласно описанию Politico, «черноморская модель» представляет собой не единственное техническое решение, а целый комплекс мер: применение морских беспилотных аппаратов, формирование многоуровневой системы защиты, координацию различных родов сил, а также элементы страховой инфраструктуры для обеспечения стабильного судоходства. По сути, предлагается готовая архитектура безопасности, которую, по мнению Киева, можно перенести в другой регион.

Это заявление вписывается в более широкую стратегию Украины — закрепиться в роли не только получателя международной военной помощи, но и поставщика прикладных решений в области современного вооружённого противостояния. Такое позиционирование открывает возможность претендовать на более весомое участие в формировании международной повестки и расширять своё дипломатическое влияние на страны Ближнего Востока.

Вместе с тем прямой перенос «черноморской модели» на Ормузский пролив сопряжён с принципиальными различиями между двумя регионами. Персидский залив отличается значительно более высокой плотностью морского трафика, повышенным риском прямой эскалации и существенно большим числом вовлечённых государств, включая ведущие мировые державы. Любые просчёты в этом регионе способны повлечь последствия глобального масштаба.

Таким образом, речь идёт о попытке масштабировать опыт, накопленный в специфических условиях отдельного морского театра военных действий, на один из наиболее чувствительных энергетических узлов мира. При этом сама постановка вопроса в Politico косвенно свидетельствует о том, что у западных и региональных игроков на сегодняшний день отсутствует устойчивая и проверенная модель действий в подобных ситуациях. Это обстоятельство создаёт пространство для появления инициатив, подобных украинской, — даже в тех случаях, когда их практическая реализуемость вызывает серьёзные вопросы.

В более широком контексте современные вооружённые конфликты всё очевиднее превращаются в конкуренцию не только военных средств, но и управленческих концепций. Согласно логике публикации Politico, преимущество получает тот, кто способен предложить воспроизводимую и адаптируемую модель урегулирования кризисных ситуаций. Именно такие модели становятся новым инструментом международного влияния. Украина стремится использовать накопленный в ходе войны опыт как элемент стратегического позиционирования на мировой арене.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru